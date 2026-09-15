Béisbol U23| Panamá reúne a sus peloteros para trabajar con miras al Mundial de la categoría

El equipo canalero inició su preparación previa al torneo orbital que se realizará en Nicaragua a finales de este año.

Panamá/ El equipo U23 de Panamá que competirá en el Campeonato Mundial de la categoría a jugarse del 6 al 15 de noviembre próximo en tres ciudades de Nicaragua se reportó este martes a la convocatoria que hizo la Federación Panameña de Béisbol en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Los jugadores dijeron presentes al llamado del cuerpo técnico encabezados por el experimentado Aníbal Reluz padre y su equipo de trabajo, donde resaltan Manuel Rodríguez, Audes De León, Víctor Castillo entre otros.

El cuerpo técnico dio la bienvenida a los muchachos en el auditorio del estadio Mariano Rivera, se hizo entrega de la indumentaria apropiada y los trabajos en el campo inician este miércoles desde las 7:00 a.m.

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"Tenemos una programación para los primeros 10 días de entrenamientos, donde se va a trabajar en la nutrición, en la fuerza, tendremos exámenes para medir fortalezas e "in-body" que nos hará diagnóstico de en qué estado físico andan nuestros jugadores", dijo Aníbal Reluz, manager del equipo.

Panamá fue ubicado en el Grupo A del Campeonato Mundial de Béisbol junto al equipo de casa, Nicaragua, Australia, República Checa, Puerto Rico y Taiwán. El grupo B lo componen Cuba, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica y Venezuela.

Información de Fedebeis