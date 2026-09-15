Europa League| AC Milan vs Benfica: Datos previos, posibles alineaciones, cuándo y dónde ver este partido

Panamá/El AC Milan y el Benfica abren este miércoles 16 de septiembre su participación en la Europa League 2026/27 con uno de los enfrentamientos más atractivos de la primera jornada. El partido se disputará en San Siro, con inicio previsto para las 2:00 p.m. (hora de Panamá).

El encuentro tiene además un fuerte componente histórico: Milan y Benfica se enfrentaron en las finales de la Copa de Europa de 1963 y 1990, ambas ganadas por el conjunto italiano. Ahora, por primera vez, se medirán en la Europa League.

Con nuevos bríos

El conjunto de Ruben Amorim llega a esta cita con la necesidad de trasladar su potencial al escenario europeo. El técnico portugués conoce bien al rival, ya que tuvo pasado como jugador del Benfica. El Milan viene de empatar ante Lazio y Juventus, por lo que el estreno continental representa también una oportunidad para recuperar sensaciones.

La idea de Amorim pasa por un equipo intenso y vertical, con capacidad para acelerar el partido. Entre las alternativas que maneja aparece la posibilidad de introducir a Yunus Musah para aumentar el ritmo y la presión.

A buen ritmo

El Benfica de Marco Silva afronta el choque con confianza después de un buen comienzo de temporada. Uno de los nombres que más atención concentra es el joven Gianluca Prestianni, señalado como una de las principales amenazas ofensivas del equipo portugués.

El conjunto lisboeta tendrá que lidiar, además, con un ambiente exigente en San Siro y con un Milan que buscará imponer desde el comienzo su ritmo y dominio territorial.

Historias que se entrelazan

El partido también reúne varias historias personales. Rui Costa, actual presidente del Benfica, fue futbolista del Milan, mientras que el delantero milanista Gonçalo Ramos y Diego Moreira tienen pasado en el club portugués. Ramos incluso ha señalado que no celebraría un eventual gol ante su antiguo equipo por el vínculo que mantiene con Benfica.

Claves del partido: el ritmo que pueda imponer el Milan , la capacidad del Benfica para atacar los espacios y el rendimiento de sus jóvenes talentos. Con ambos equipos comenzando desde cero en la fase de liga, los tres puntos tendrían un peso importante de cara al resto de la competición.

el ritmo que pueda imponer el , la capacidad del para atacar los espacios y el rendimiento de sus jóvenes talentos. Con ambos equipos comenzando desde cero en la fase de liga, los tres puntos tendrían un peso importante de cara al resto de la competición. Árbitro: Jarred Gillett (Inglaterra).

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Ficha

Partido: AC Milan vs Benfica

AC Milan vs Benfica Torneo: UEFA Europa League 2026-2027

UEFA Europa League 2026-2027 Fecha: miércoles 16 de septiembre de 2026

miércoles 16 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio San Siro (Milán, Italia)

Estadio San Siro (Milán, Italia) Hora: 2:00 p.m. hora de Panamá (9:00 p.m. hora local de Italia)

2:00 p.m. hora de Panamá (9:00 p.m. hora local de Italia) ¿Dónde verlo?: TVMAX, TVN Pass y YouTube TVMAX PANAMÁ

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Alineaciones probables