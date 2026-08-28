Juventus, el gran desafío de Real Sociedad y Celta en la Europa League 2026/2027: sorteo, rivales y calendario

El año pasado, los ingleses del Aston Villa se impusieron en la final ante los alemanes del Friburgo , llevándose a Birmingham un trofeo europeo por primera vez en 44 años .

Mónaco, Principado de Mónaco/La Juventus de Turín será "a priori" el rival de mayor entidad al que tendrán que hacer frente los equipos españoles en la Europa League, Real Sociedad y Celta de Vigo, según deparó el sorteo de la fase de liga este viernes en Mónaco.

Al igual que la Liga de Campeones, la segunda competición UEFA cuenta con 36 clubes participantes, cada uno de los cuales disputará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera, contra otros tantos rivales, en un grupo único con los 36 equipos.

Los 8 primeros se clasificarán directamente a octavos, mientras que los clasificados entre el puesto 9 y el 24 disputarán un repechaje para completar la nómina de octavofinalistas.

La Real Sociedad, vigente campeona de la Copa del Rey de España, se verá las caras con Lyon francés, Juventus italiana, tres veces ganadora de la extinta Copa de la UEFA, Viktoria Pilsen checo, Union Saint-Gilloise belga, Bournemouth inglés, Crystal Palace inglés, Torrense portugués y Lillestrom noruego.

El Torrense es un pequeño equipo de segunda división lusa que fue el sorprendente ganador de la Copa de Portugal la temporada pasada.

El Crystal Palace es el campeón de la pasada edición de la UEFA Conference League.

El Celta, por su parte, tendrá como primeros rivales en la competición a Juventus italiano, Olympique de Marsella francés, Union Saint-Gilloise belga, Celtic de Glasgow escocés, Bournemouth inglés, Omonia chipriota (fuera), Lillestrom noruego y Beer Sheva israelí.

La primera jornada de la Liga Europa se disputará los días 16 y 17 de septiembre, y la final tendrá lugar en Fráncfort el 26 de mayo de 2027.

El año pasado, los ingleses del Aston Villa se impusieron en la final ante los alemanes del Friburgo, llevándose a Birmingham un trofeo europeo por primera vez en 44 años.

El representante español en la Conference League (3ª competición UEFA), el Getafe, se medirá en la primera fase con dos "cocos" como el Ajax de Ámsterdam y el Brighton inglés, además de otros rivales inferiores como el Inter d'Escaldes de Andorra.

La primera jornada de la Liga Conferencia se disputará el 15 de octubre, mientras que la final tendrá lugar en el estadio del Besiktas, en Estambul, el 2 de junio de 2027.