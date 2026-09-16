Europa League EN VIVO| Milan 0-1 Benfica: segundo tiempo/ partido de la fase preliminar por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El AC Milan y el Benfica abren su participación en la Europa League 2026/27 con uno de los enfrentamientos más atractivos de la primera jornada que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El marcador favorece al Benfica por 1 a 0. Dodi Lukébakio (16') anotó el gol del conjunto portugués.

Alineaciones

AC Milan

Benfica

Con nuevos bríos

El conjunto de Ruben Amorim llega a esta cita con la necesidad de trasladar su potencial al escenario europeo. El técnico portugués conoce bien al rival, ya que tuvo pasado como jugador del Benfica. El Milan viene de empatar ante Lazio y Juventus, por lo que el estreno continental representa también una oportunidad para recuperar sensaciones.

La idea de Amorim pasa por un equipo intenso y vertical, con capacidad para acelerar el partido. Entre las alternativas que maneja aparece la posibilidad de introducir a Yunus Musah para aumentar el ritmo y la presión.

A buen ritmo

El Benfica de Marco Silva afronta el choque con confianza después de un buen comienzo de temporada. Uno de los nombres que más atención concentra es el joven Gianluca Prestianni, señalado como una de las principales amenazas ofensivas del equipo portugués.

El conjunto lisboeta tendrá que lidiar, además, con un ambiente exigente en San Siro y con un Milan que buscará imponer desde el comienzo su ritmo y dominio territorial.

Historias que se entrelazan

El partido también reúne varias historias personales. Rui Costa, actual presidente del Benfica, fue futbolista del Milan, mientras que el delantero milanista Gonçalo Ramos y Diego Moreira tienen pasado en el club portugués. Ramos incluso ha señalado que no celebraría un eventual gol ante su antiguo equipo por el vínculo que mantiene con Benfica.