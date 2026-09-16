Europa League - Besiktas vs Marsella| Michael Amir Murillo: "Prácticamente me obligaron a salir del club"

¡IMPERDIBLE! Michael Amir Murillo y el Besiktas enfrentan al Marsella en el torneo europeo. Sintoniza este encuentro a las 2:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En la antesala del esperado choque de Europa League entre el Beşiktaş y el Olympique de Marsella, el lateral panameño Michael Amir Murillo aprovechó la vitrina internacional no solo para repasar su presente deportivo, sino para saldar cuentas con su pasado reciente en el conjunto francés. Con la serenidad que le da su consolidación en el fútbol turco, el defensor panameño apuntó directamente al estratega Roberto De Zerbi al detallar los motivos que forzaron su salida del club galo.

"Tuve un problema con el entrenador; no tiene nada que ver con el equipo ni con el club, fue algo personal del entrenador", aclaró Murillo, dejando en evidencia el quiebre de la relación con el técnico italiano. El internacional con la selección de Panamá no ocultó la herida que dejó su intempestiva marcha de la Ligue 1: "De alguna manera sentí que me faltó el respeto y prácticamente me obligaron a salir del club. De esa manera llegué al Beşiktaş".

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Más allá del trago amargo vivido en Marsella, el panameño afronta este compromiso continental con un renovado entusiasmo, respaldado por el gran momento que atraviesa en Estambul. Murillo calificó como "un privilegio" vestir la camiseta de las 'Águilas Negras', destacando la magnitud de la institución a nivel continental y el peso que representa para la historia del fútbol en Turquía.

El zaguero panameño valoró el arranque del ciclo en su nuevo destino, remarcando que el equipo marcha por el camino correcto para el estreno europeo. "La temporada ha iniciado bien. Hemos obtenido resultados importantes que nos han dado confianza. Tenemos cosas que mejorar, obviamente, porque trabajamos con un staff nuevo y jugadores nuevos", analizó el defensor, quien considera que arrancar la fase de grupos con un triunfo ante su exequipo sería motivo de máxima satisfacción para el plantel.

Al ser consultado sobre el significado de defender la camiseta de un club de esta envergadura en comparación con el equipo nacional, Murillo puso en perspectiva el valor de cada camiseta. Si bien calificó de "sensacional" su paso por el Beşiktaş, reservó el apartado más emotivo para la selección de Panamá: "La diferencia de jugar con mi país y en el club es abismal. El sueño de un niño es representar a su país en los mundiales y para mí, que no había visto a mi país participar en los mundiales y luego he tenido la oportunidad de representarlo dos veces, creo que es un orgullo grande".

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Mirada al pasado

La salida de Michael Amir Murillo del Olympique de Marsella se dio a principios de febrero de 2026 tras desatarse un quiebre en la relación con el director técnico italiano Roberto De Zerbi.

Los hechos reportados por el portal sucedieron de la siguiente manera:

Exclusión de la convocatoria: El conflicto se hizo evidente cuando Murillo quedó fuera de las convocatorias dirigidas por De Zerbi, marcando un distanciamiento claro entre el estratega y el lateral derecho panameño.

El conflicto se hizo evidente cuando Murillo quedó fuera de las convocatorias dirigidas por De Zerbi, marcando un distanciamiento claro entre el estratega y el lateral derecho panameño. Traspaso al Beşiktaş: Ante la pérdida de continuidad y la tensión interna, se negoció su salida del club francés hacia el fútbol turco. El Marsella fijó un precio de salida cercano a los 6 millones de euros para concretar su fichaje con el Beşiktaş .

Ante la pérdida de continuidad y la tensión interna, se negoció su salida del club francés hacia el fútbol turco. El Marsella fijó un precio de salida cercano a los 6 millones de euros para concretar su fichaje con el . Repercusiones en el Marsella: Tras la salida del defensor panameño y en medio de una racha deportiva complicada para el club galo —que incluyó una abultada derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain—, la directiva del Olympique de Marsella terminó destituyendo a Roberto De Zerbi días después.

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