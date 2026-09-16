Roberto Kelly| Manager panameño se alza con el título de campeón en la Liga Mexicana de Béisbol

El también expelotero de las Grandes Ligas guio a los Toros de Tijuana al título en su primera temporada como entrenador en jefe de ese equipo.

Panamá/Roberto Kelly se apuntó un nuevo logro a su palmarés como manager al guiar a los Toros de Tijuana al campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) en su primer año con el equipo.

Los Toros se coronaron campeones tras imponerse en seis partidos a los Olmecas de Tabasco en la Serie del Rey. El conjunto de Tijuana ganó cuatro de esos encuentros.

Es el segundo campeonato para Kelly como manager en el béisbol de México. El primero lo obtuvo en el año 2018 con los Sultanes de Monterrey, una organización a la que estuvo vinculado hasta el año pasado.

“Fue hace rato que pude alzar una copa de campeonato. Estuve cerca muchas veces, pero gracias a mis muchachos por la entrega que durante toda la temporada. Es por eso que hoy estamos aquí”, declaró el entrenador a los medios de comunicación en México.

El exgrandes ligas panameño enfatizó que el objetivo trazado a su llegada a Tijuana era el de conquistar el campeonato. Ahora que los Toros lo tienen, aseguró que "van por más".

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"Cuando llegué aquí esa era la intención", expresó. "Hoy estamos aquí y no hemos terminado, vamos por más primero Dios y a ver qué pasa", añadió.

Los Toros llegaron a la Serie del Rey al superar a los Sultanes en la final de la Zona Norte, un duelo en el que Kelly enfrentó a su antiguo equipo. Esa serie terminó a favor del elenco de Tijuana por cuatro triunfos y un descalabro.

En 2026, el panameño dirigió a los Toros de Tijuana y los llevó a conquistar la Serie del Rey, derrotando 4-2 a los Olmecas de Tabasco. Es su segundo campeonato absoluto de la LMB como mánager, después del que ganó con los Sultanes de Monterrey en 2018.

"Nos preparamos para una serie larga, las cosas se nos dieron", manifestó Kelly al momento de la clasificación de los Toros a la Serie del Rey.

Trayectoria como manager

2004: una primera experiencia con Diablos

Kelly tuvo su primer acercamiento a la Liga Mexicana de Béisbol como dirigente de los Diablos Rojos de México en 2004. Fue una etapa corta y no se convirtió todavía en su gran proyecto como mánager.

Después desarrolló buena parte de su carrera como coach y mánager en el sistema de los Gigantes de San Francisco, experiencia que sería muy importante para su posterior estilo de dirigir.

2018: llega a Sultanes y cambia su historia

El 17 de enero de 2018, los Sultanes de Monterrey anunciaron a Kelly como su nuevo manager.

Y prácticamente desde el comienzo llegó el éxito.

En la temporada de primavera de 2018, Monterrey terminó primero de la Zona Norte. Llegó hasta la Serie del Rey, aunque perdió en siete juegos ante los Leones de Yucatán.

Pero ese mismo año tuvo su revancha.

En la temporada de otoño, los Sultanes volvieron a la Serie del Rey y enfrentaron a los Guerreros de Oaxaca. Monterrey ganó 4-2 y consiguió el décimo campeonato de su historia. Fue el primer título de Kelly como manager en la LMB.

Ese campeonato es particularmente importante porque rompió una espera de 11 años para los Sultanes: su anterior título había sido en 2007.

2019: otra final, esta vez sin campeonato

Kelly volvió a llevar a Monterrey a la Serie del Rey de 2019, donde los Sultanes enfrentaron a los Acereros de Monclova.

Monclova ganó la serie 4-3.

Así que en sus dos primeras temporadas completas con Monterrey, Kelly había conseguido algo bastante notable: dos apariciones consecutivas en la Serie del Rey y un campeonato.

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2020: la pandemia

La temporada 2020 de la LMB no tuvo Serie del Rey debido a la pandemia de COVID-19.

2021-2024: la etapa de mayor continuidad

Kelly siguió al frente de Sultanes y convirtió a Monterrey en uno de los equipos habituales de la postemporada.

El dato que resume su etapa es que terminó consiguiendo cuatro títulos de la Zona Norte y una Serie del Rey con los Sultanes.

En 2022, Monterrey volvió a la Serie del Rey, esta vez contra los Leones de Yucatán. Los Leones se llevaron el campeonato.

Y en 2024, Kelly volvió a conducir a Sultanes hasta la Serie del Rey. El rival fueron los Diablos Rojos del México, que barrieron la serie 4-0.

Por eso, aunque Kelly ganó el campeonato de 2018, su etapa en Monterrey también estuvo marcada por varias oportunidades de campeonato que terminaron sin el título.

2025: termina su ciclo con Sultanes

Después de varios años al frente del club, Sultanes y Kelly terminaron su relación en 2025, después de esos intentos de volver a ganar la Serie del Rey.

Y ahí apareció el siguiente capítulo.

2026: Toros de Tijuana

Los Toros de Tijuana contrataron a Kelly para dirigirlos en la temporada 2026. La propia LMB recuerda que llegaba después de haber llevado a Sultanes al campeonato de 2018.

Y su primera temporada fue espectacular.

Tijuana terminó la fase regular como el mejor equipo de la Zona Norte, con marca de 60-31.