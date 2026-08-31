Michael Amir Murillo anotó en partido de la Super Liga de Turquía, goleada del Besiktas

Michael Amir Murillo suma un golazo en la aplastante goleada 6-2 del Besiktas sobre el Corum FK.

Panamá/El carrilero panameño Michael Amir Murillo firmó una actuación destacada en la Superliga de Turquía, marcando su primer gol del torneo en la contundente victoria del Besiktas 6-2 ante el Corum FK.

En una noche de fiesta para el cuadro de Estambul, la gran figura del encuentro fue el recién fichado delantero serbio Dušan Vlahović, quien se despachó con un hat-trick estelar para encaminar el triunfo.

Otras noticias: Josué Vergara | Mira el gol del panameño ante el Club Brujas de Bélgica

Otras noticias: Michael Amir Murillo y el Besiktas conocen sus rivales en la UEFA Europa League 2026/27

La redención de Murillo: De rozar el travesaño a sellar el sexto gol

El lateral canalero arrancó muy participativo por el sector derecho. Aunque en la primera mitad estuvo cerca de anotar tras enviar un balón al travesaño, su recompensa llegó sobre el cierre del compromiso. Al minuto 83', Murillo tomó un balón con convicción y mandó un disparo potente que besó el larguero antes de meterse a las redes, decretando el 6-2 definitivo a favor de las Águilas Negras.

Evaluación estadística: 7.4 puntos para el panameño en Flashscore

La labor de Michael Amir Murillo fue valorada con 7.4 puntos por la plataforma Flashscore, respaldada por números altamente positivos en todas las fases del juego:

En la fase defensiva, el panameño estuvo impecable en el mano a mano al ganar 4 de 5 duelos terrestres (80%). Aportó 6 recuperaciones de balón, 2 bloqueos de disparos, 1 intercepción y 1 despeje en campo propio, neutralizando los avances rivales.

En el apartado ofensivo y definición, Murillo completó 2 de 2 regates exitosos (100%), tocó el balón en 2 ocasiones dentro del área rival y registró 2 disparos totales (uno a puerta con un índice xGOT de 0.62 y otro desviado), además de recibir 2 faltas a favor.

En la creación y progresión del juego, el internacional con la Selección de Panamá sumó 56 toques de balón con un 83% de precisión en pases (25 de 30 completados). Mostró contundencia en la salida al completar 6 de 8 pases en el último tercio (75%), 5 conducciones progresivas y un pase largo preciso.

Otras noticias: Josué Vergara y el KAA Gent conocen rivales en UEFA Conference League