Josué Vergara | Mira el gol del panameño ante el Club Brujas de Bélgica

Josué "Yaya" Vergara brilla con gol en el triunfo del KAA Gent sobre el Club Brujas en Bélgica.

Panamá/El atacante panameño Josué "Yaya" Vergara continúa firmando un momento dulce en el fútbol de Europa.

El delantero canalero fue figura decisiva al anotar en la importante victoria del KAA Gent 2-1 sobre el Club Brujas en la Jupiler Pro League del fútbol profesional de Bélgica, ratificando su enorme impacto ofensivo dentro del esquema de su club.

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El gol de "Yaya" Vergara y su registro goleador en Bélgica

Vergara fue el encargado de romper el empate e inaugurar la pizarra al minuto 38' de la primera parte, venciendo a la zaga del Club Brujas con un remate certero. Con esta anotación, el artillero panameño sumó su tercer gol oficial desde su llegada al conjunto belga, registrando dos tantos en la liga local y uno en la UEFA Conference League, consolidándose rápidamente como una de las piezas de ataque más efectivas de la institución.

Radiografía estadística: 7.7 puntos en Flashscore

La destacada actuación de "Yaya" Vergara le valió una calificación de 7.7 puntos en Flashscore, respaldada por números superlativos durante el compromiso:

En la fase de ataque, el panameño registró 4 remates totales, todos ejecutados desde el interior del área rival, logrando 2 disparos a puerta y generando un índice de gol esperado (xG) de 0.73 (con un xGOT de 0.97). Además, acumuló 4 toques en el área rival, ganó 3 faltas a favor y probó puerta con un remate de cabeza.

En cuanto a la construcción de juego y distribución, Vergara completó 11 de 14 pases precisos para un 79% de efectividad, destacando con un 100% de precisión en pases hacia el área rival y en el último tercio de cancha. Asimismo, firmó un 100% de entregas correctas de espaldas al marco (2 de 2 en descargas) y acumuló un total de 30 toques de balón a lo largo del juego.

En el apartado defensivo y disputas, el ariete canalero mostró un compromiso notable al ganar 4 de 7 duelos individuales (destacando un 75% de efectividad en duelos terrestres), aportando 4 despejes en campo propio y sumando 1 recuperación de balón para certificar una presentación completa en la primera división belga.

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