Felipe Baloy - DT de Panamá Sub-17: "gira a España es una oportunidad linda para ver el nivel y el potencial de cada jugador"

La selección panameña se encuentra en un periodo de preparación previa al Mundial de la categoría que se realizará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Panamá/Felipe Baloy, técnico de la Selección Sub-17 de Panamá, se mostró complacido por la oportunidad que tendrán de enfrentar a tres selecciones mundialistas durante una gira por España, a realizarse del 21 de septiembre al 1 de octubre en territorio catalán.

Panamá Sub-17 se enfrentará a las selecciones mundialistas de Australia, Marruecos y Vietnam en tres partidos amistosos en Salou, España, como parte de su preparación con miras a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026, a disputarse en el mes de noviembre en Catar.

Para Baloy, la gira por España representa una excelente oportunidad para ver cómo están sus dirigidos a poco tiempo de que arranque el Mundial.

"Sin duda que es una oportunidad linda para ver el nivel y el potencial de cada jugador, cómo estamos y el nivel real de cada uno y del equipo en si. Vamos a enfrentar selecciones que van a estar en el Mundial Sub-17 y que son de las más fuertes en esta categoría como Marruecos", manifestó Baloy.

Te puede interesar: Panamá Sub-17 da a conocer a sus rivales para partidos amistosos en España

"Será una linda experiencia, una linda oportunidad de poder medirnos y ver cómo está la selección en estos momentos", agregó el estratega de la Sub-17.

La Sub-17 de Panamá jugará su primer partido el jueves 24 de septiembre frente a Australia, luego se medirá a Marruecos el sábado 26 de septiembre y cerrará su participación en este cuadrangular el miércoles 30 de septiembre, enfrentando a Vietnam.

"Esto es una parte importante para empezar a enfrentar rivales que jueguen parecido a las selecciones que vamos a enfrentar en la cita mundialista para obviamente trabajar, mirarlos, analizarlos y tratar de contrarrestar lo fuerte que sean en diferentes situaciones", indicó el ex defensor de la Selección de Panamá en declaraciones al equipo de prensa de la FPF, luego del entrenamiento del pasado miércoles en el CAR de la Federación en Burunga, Arraiján.

"Creo que es importante para nosotros poder tener esa oportunidad de ir a España, de jugar un cuadrangular con grandes selecciones y los chicos lo tienen que aprovechar. Tenemos que sacarles el máximo provecho para ver que tenemos que mejorar. Sin duda, será una linda oportunidad para ver cómo estamos y estos partidos nos van a permitir ver que jugadores están para competir y llegar a un Mundial", finalizó.

Te puede interesar: LPF | Carlos Hernández lidera la tabla de goleo antes de una vibrante Jornada 6

Culmina otro microciclo

El sexto microciclo de la Selección Masculina Sub-17 de Panamá se completó el pasado miércoles 26 de agosto con una sesión de práctica en las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol en Burunga, Arraiján.

"Creo que cada microciclo viene siendo mejor y los jugadores se van viendo en mejores condiciones, es importante que los jugadores estén con nosotros estos tres días y estar más tiempo con la selección les va a permitir tener la oportunidad de estar en el Mundial".

"La verdad que estamos trabajando muy bien, el equipo viene entregándose al máximo en cada entrenamiento, hoy tuvimos la oportunidad de entrenar acá en el CAR en cancha natural y creo que eso es bueno para nosotros y poder demostrar todo el trabajo que venimos haciendo".

El elenco que comanda el DT Baloy estará continuando la próxima semana con sus entrenamientos en lo que será su séptimo microciclo de trabajo.

Te puede interesar: MLB noticias| Medias Rojas encuentran en un personaje de videojuegos a su amuleto de la suerte

Información de FPF