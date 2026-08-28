MLB noticias| Medias Rojas encuentran en un personaje de videojuegos a su amuleto de la suerte

Lo que empezó con la adopción de un apodo se convirtió en el impulso del buen momento que vive actualmente el equipo de Boston.

Estados Unidos/ En el último viaje de los Medias Rojas a la Ciudad de Nueva York a principios de junio, el club agregó una figura clave a su clubhouse con una estatura que mide solo alrededor de un pie de largo. Después de ese viaje, los Patirrojos tienen el mejor récord de MLB con 46-23.

Bowser, un personaje de la franquicia de Super Mario Bros., ahora forma parte del grupo durante los viajes gracias a Jarren Durán, quien intercambió artículos de recuerdos con un fanático para obtener a Bowser. Ahora, viaja en el canasto de la ropa sucia.

"Había un fanático en Nueva York que lo tenía cerca de la línea de la tercera base para Willson [Contreras]", explicó Duran. "Nos lo quería dar y simplemente terminó convirtiéndose en una especie de mascota del equipo".

Bowser descansa en una de las mesas del clubhouse antes de los partidos. Luego termina en el casillero de alguien después de que ese jugador es nombrado el "Jugador del Partido".

Contreras adoptó el apodo cuando Trevor Story le dijo al venezolano que se parecía a Bowser. Ya lo había escuchado una vez cuando estaba con los Cardenales, pero no le prestó mucha atención en ese momento hasta que llegó a Boston.

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"[Le pregunté a Story]:'¿Quién es Bowser?'", dijo Contreras. "Luego me mostraron el personaje y me gustó. Después, Story me mandó a hacer una camiseta".

El equipo vistió una camiseta negra con Bowser en postura de bateador y el número 40 de Contreras el 10 de abril. Para él, es vital mantener esa clase de tradiciones. También lució un bate de Bowser durante el Festivales de Jonrones.

"Es muy importante mantener la química dentro del equipo", declaró Contreras, quien fue convocado al Juego de Estrellas este año. "Buscar maneras de conectar entre nosotros. Y estar siempre presente para los demás".

También es divertido para ellos.

Cuando Duran conectó un sencillo para dejar en el terreno a los Yankees el 28 de junio en la décima entrada, sus compañeros le arrancaron la camiseta y la pasaron de mano en mano. Por eso el encargado de utilería, Tom McLaughlin, les dijo a los jugadores que se la pusieran a Bowser.

"Cada vez que conectamos un batazo de oro, le agregamos la camiseta", explicó Duran. "Mi camiseta está ahí, la camiseta de [Caleb] Durbin está ahí, y ahora la camiseta de [Wilyer Abreu] está ahí. Entonces ahora mismo tiene como tres camisetas puestas".

"Esas camisetas siempre se rompen cuando dejamos en el terreno al contrario. Entonces simplemente se las agregamos a Bowser y viajan con nosotros".

Durbin conectó un sencillo de oro en el décimo tercer episodio el 6 de agosto, antes de que el venezolano Abreu lo hiciera más recientemente contra los Gigantes el sábado. Entonces ahora, Bowser viste la camiseta amarilla con el número 52 en la espalda. Las otras camisetas están cubiertas de tierra del cuadro interior, con la mayoría de los botones rotos.

"Siempre ha sido mi sueño tener cosas divertidas como esa", dijo Durán. "Poder bromear, divertirse, mantener a los muchachos relajados y simplemente disfrutar del béisbol como si fuéramos niños otra vez. Entonces ha sido súper divertido".

Para el dirigente interino Chad Tracy, se trata de que los jugadores se reconozcan entre sí sin importar el resultado del juego.

"Muchos equipos tienen algo que hacen y es bueno", indicó Tracy. "Sobre todo, ya sea el personaje de Bowser o lo que sea, se trata más del objetivo final. He dicho esto mucho, es difícil ganar juegos de Grandes Ligas. Hay mucha preparación antes. Por eso el hecho de que los jugadores puedan celebrar independientemente de todo"...

"Se trata de que el equipo esté unido y celebre que el objetivo final era ganar un juego de las Mayores, y lo hicimos. Y pueden reconocerse entre ellos. De eso se trata principalmente".

Los Medias Rojas han pasado de estar 14 juegos por debajo de los .500 a 14 juegos por encima de dicha cifra en 62 días, el segundo giro más rápido de esta clase en la historia de MLB. Tras su victoria en la serie contra Miami, los Patirrojos están a apenas 2.5 juegos de los Yankees por el primer Comodín de la Liga Americana.

Boston y Nueva York comenzarán una serie de cuatro encuentros en el Bronx el viernes. Y existe la posibilidad de que se enfrenten en la postemporada.

Pero lo único seguro que saben es que Bowser estará ahí.

Información de Perla Paredes (MLB.com)