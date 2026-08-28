El "efecto Vozinha" revoluciona a Colo Colo: récord histórico de 3 millones de seguidores en Instagram tras su debut

Tras clasificar a octavos de final de la Copa Chile, Colo Colo celebra el exitoso debut del portero Vozinha, un notable crecimiento en redes sociales y el saludo del presidente de la FIFA.

Panamá/En la última jornada de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, Colo Colo consolidó su posición en la cima del Grupo E tras vencer por 3-0 a Unión Española en el Estadio Nacional.

Para este encuentro, el director técnico Fernando Ortiz presentó una alineación completamente alternativa que logró responder con solvencia en el terreno de juego.

Con este resultado, el "Cacique" cerró la primera fase como líder absoluto por encima de O'Higgins y Deportes Recoleta, asegurando su boleto a los octavos de final del certamen, donde se medirá ante Audax Italiano.

El debut de Vozinha capta la atención de la FIFA

El principal foco de atención del partido fue el estreno bajo los tres palos de Vozinha, el arquero originario de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En su primer compromiso vistiendo la camiseta del club chileno, el guardameta completó una destacada actuación y mantuvo su arco completamente invicto.

El desempeño del nuevo refuerzo trascendió las fronteras locales, al punto de generar una reacción directa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El máximo dirigente del fútbol asociado utilizó la plataforma de redes sociales del club para compartir una fotografía y expresar sus felicitaciones al portero caboverdiano por su debut.

El "efecto Vozinha" desata un récord de seguidores en Instagram

La incorporación de la figura mundialista no solo ha tenido repercusiones en el ámbito deportivo, sino que también ha generado un impacto inmediato en la presencia digital de la institución, fenómeno denominado como el "efecto Vozinha". La popularidad del guardameta ha atraído a nuevos seguidores internacionales que simpatizaron con el jugador durante la cita mundialista.

Este incremento de audiencia se materializó de forma cuantitativa en las plataformas oficiales de Colo Colo, que alcanzó la histórica cifra de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Antes del arribo de Vozinha, la cuenta de la red social registraba un total de 2.6 millones de usuarios.