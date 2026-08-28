Miguel Ordoñez director de Pandeportes: 'La remodelación del Maracaná viene casada con un Polideportivo'

Panamá/En una extensa entrevista concedida a TVMAX Deportes, el director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, trazó la hoja de ruta de su administración para enfrentar el deterioro de las instalaciones deportivas en todo el país.

Entre los puntos clave destacan la remodelación del Estadio Maracaná, la reestructuración financiera para sumar a la empresa privada, la situación crítica de las piscinas públicas y el plan de contingencia ante el inminente cierre del Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera.

El Estadio Maracaná y su nuevo polideportivo

Ordóñez destacó los avances de la remodelación del Estadio Maracaná, una obra ejecutada bajo la administración del presidente José Raúl Mulino con una inversión cercana a los 15 millones de dólares (5.7 millones destinados al estadio y 9.2 millones al Polideportivo del Chorrillo).

Grama natural: Atendiendo el reclamo de los futbolistas, el Maracaná contará con césped natural y prevé albergar entre 65 y 70 partidos al año.

Atendiendo el reclamo de los futbolistas, el Maracaná contará con césped natural y prevé albergar entre 65 y 70 partidos al año. Capacidad e infraestructura: El aforo aumentará a 5,350 espectadores. La obra contempla la adecuación de los retiros laterales exigidos por FIFA y CONCACAF, lo que permitirá albergar partidos de selecciones nacionales.

El aforo aumentará a 5,350 espectadores. La obra contempla la adecuación de los retiros laterales exigidos por FIFA y CONCACAF, lo que permitirá albergar partidos de selecciones nacionales. Polideportivo complementario: La obra incluye una cancha sintética con iluminación FIFA para partidos de Liga Prom y LPF, además de un gimnasio para 3,000 personas.

La obra incluye una cancha sintética con iluminación FIFA para partidos de Liga Prom y LPF, además de un gimnasio para 3,000 personas. Fecha de entrega: Con un avance superior al 26%, se proyecta su entrega entre finales de este año y principios del próximo.

"El Rommel Fernández es la joya de la corona, pero desde el punto de vista de uso práctico, el Maracaná es el estadio más importante del país", afirmó Ordóñez.

Asociaciones Público-Privadas y fallas en incentivos fiscales

Cuestionado sobre la participación del sector privado en el mantenimiento de coliseos, el director de Pandeportes señaló deficiencias en la Ley 383 de incentivos fiscales al deporte, como la falta de viabilidad presupuestaria y la exclusión de la Contraloría General de la República.

Para solucionar el abandono histórico de los estadios, la institución trabaja de la mano con la Secretaría de Alianza Público-Privada (APP) y la firma KPMG para implementar modelos de concesión. Bajo este esquema, empresas especializadas asumirán la administración de los coliseos y la comercialización de derechos de nombre (naming rights), garantizando mantenimiento continuo y horas de uso para el desarrollo del deporte base sin costo para el Estado.

Situación del Estadio Agustín "Muquita" Sánchez

Respecto al coliseo de La Chorrera, Ordóñez confirmó que el cierre del recinto es inminente debido al deterioro de sus instalaciones:

Falta de compromisos: Pandeportes y la FEPAFUT cumplieron con las adecuaciones de infraestructura y temas sanitarios acordados, pero los clubes locales no ejecutaron la mejora de los camerinos.

Pandeportes y la FEPAFUT cumplieron con las adecuaciones de infraestructura y temas sanitarios acordados, pero los clubes locales no ejecutaron la mejora de los camerinos. Plan de intervención: El proyecto se dividirá en dos fases. La primera buscará clausurar temporalmente el estadio para ejecutar por licitación la colocación de luminarias y nueva superficie de juego, apoyando de forma paralela la reparación de camerinos vía mantenimiento.

El proyecto se dividirá en dos fases. La primera buscará clausurar temporalmente el estadio para ejecutar por licitación la colocación de luminarias y nueva superficie de juego, apoyando de forma paralela la reparación de camerinos vía mantenimiento. Alternativas: Se evalúa que los clubes afectados disputen sus compromisos en recintos como el Estadio Armando Dely Valdés de Colón mientras dure la intervención.

Crisis y soluciones en la red nacional de piscinas

Respecto a la situación de la red nacional de piscinas, Miguel Ordóñez explicó que el manejo operativo de estos complejos ha sido uno de los desafíos más complejos de su gestión debido a la obsolescencia de instalaciones con más de 50 años de antigüedad y a la dependencia excesiva de productos químicos.

En el caso específico de la piscina de David, en Chiriquí, el director aclaró que se encuentra cerrada temporalmente tras sufrir daños severos en el cuarto de bombas. Para corregir el problema de raíz, Pandeportes destinará entre $300,000 y $400,000 para reparar los sistemas de bombeo y filtrado, realizando mientras tanto el vaciado y rellenado de la fosa para garantizar condiciones sanitarias óptimas.

En cuanto a la piscina de Albrook, en la capital, Ordóñez confirmó que la estructura actual quedó totalmente obsoleta tras décadas de uso, por lo que fue clausurada para dar paso a un nuevo proyecto que ya fue publicado en Panamá Compra.

La obra contempla una inversión cercana a los 8 millones de dólares para construir una instalación acuática moderna de 10 carriles, con techo de ventilación cruzada y certificación de World Aquatics. Mientras avanza la licitación y ejecución de estos trabajos, Pandeportes habilitará permisos temporales para que atletas y clubes puedan utilizar la piscina de entrenamiento de 8 carriles ubicada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Juan Díaz.