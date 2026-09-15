Juegos Suramericanos 2026| Hillary Heron suma para Panamá la medalla de plata en salto

Después de subir al podio por equipos, la gimnasia panameña brilla nuevamente. Esta vez a nivel individual.

Panamá/La gimnasta panameña Hillary Heron sumó una nueva medalla para Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al conquistar la presea de plata en la final individual de salto, con una puntuación de 13.384.

Heron subió al segundo lugar del podio en esta prueba, mientras que la argentina Emilia Acosta se adjudicó la medalla de oro con 13.650 puntos.

Con este resultado, Panamá celebra otra destacada actuación en la gimnasia artística durante la cita suramericana.

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Criterios de evaluación

En gimnasia artística, la prueba de salto evalúa principalmente la ejecución técnica y la dificultad del salto realizado. La gimnasta corre por una pista, utiliza el trampolín para impulsarse sobre la mesa de salto y realiza una acrobacia antes de aterrizar.

Los jueces consideran, entre otros aspectos:

Dificultad: cada salto tiene un valor de dificultad asignado según los elementos que lo componen.

cada salto tiene un valor de dificultad asignado según los elementos que lo componen. Ejecución: se evalúa la precisión de los movimientos, la postura corporal y el control durante el vuelo.

se evalúa la precisión de los movimientos, la postura corporal y el control durante el vuelo. Aterrizaje: es fundamental caer de manera estable, con los pies juntos o controlados y sin dar pasos o salir del área permitida.

es fundamental caer de manera estable, con los pies juntos o controlados y sin dar pasos o salir del área permitida. Altura y distancia: se observa la calidad del vuelo y el desplazamiento sobre la mesa.

se observa la calidad del vuelo y el desplazamiento sobre la mesa. Giros y acrobacias: se valora que las rotaciones y giros se completen correctamente.

se valora que las rotaciones y giros se completen correctamente. Errores técnicos: flexionar excesivamente las piernas, separar las piernas, perder la postura, realizar movimientos incompletos o tener una caída generan deducciones.

En términos sencillos, la nota final combina la dificultad del salto con la calidad de su ejecución. Por eso, un salto muy difícil no necesariamente obtiene una puntuación alta si presenta errores durante su ejecución.

Información del COP

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