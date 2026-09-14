Juegos Suramericanos 2026| Panamá entra en el medallero con bronce en gimnasia artística por equipos

La delegación panameña suma su primera presea en la cita deportiva que se realiza en la ciudad de Santa Fe, Argentina.

Panamá/El equipo femenino de gimnasia artística de Panamá conquistó este lunes la medalla de bronce en la prueba por equipos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, para convertirse en la primera presea de la delegación panameña en esta edición de la cita deportiva.

El combinado nacional, integrado por Hillary Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia, obtuvo un puntaje de 198.538 puntos.

La medalla de oro fue para la representación local de Argentina, que sumó 208.706 puntos, mientras que Brasil se quedó con la presea de plata al registrar 206.188 puntos.

Con este resultado, Panamá sube al podio en la gimnasia artística y celebra su primera medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La competencia

En la gimnasia artística por equipos, varias gimnastas representan a un mismo país y sus actuaciones individuales se combinan para determinar la puntuación del equipo.

¿Cómo funciona?

En una competencia femenina por equipos, las gimnastas compiten en los cuatro aparatos:

Salto

Barras asimétricas

Viga de equilibrio

Suelo

Cada gimnasta realiza sus rutinas y recibe una puntuación en cada aparato. Luego, de acuerdo con el formato específico de la competencia, se suman las mejores puntuaciones obtenidas por las integrantes del equipo para establecer el total del conjunto.

¿Cómo se evalúa cada rutina?

La puntuación se basa principalmente en dos componentes:

Nota de dificultad (D): refleja el valor de los elementos y conexiones que realiza la gimnasta. Una rutina con elementos más complejos puede tener una nota de dificultad mayor.

refleja el valor de los elementos y conexiones que realiza la gimnasta. Una rutina con elementos más complejos puede tener una nota de dificultad mayor. Nota de ejecución (E): parte de una puntuación de 10.0 y se van descontando puntos por errores técnicos, caídas, pasos, falta de precisión, problemas de forma, etc.

En términos generales, la puntuación final de una rutina resulta de combinar su dificultad y su ejecución, además de las penalizaciones que correspondan.

Por eso, una gimnasta no gana simplemente por hacer los elementos más difíciles: también necesita ejecutarlos con precisión y limpieza.

Al finalizar las cuatro pruebas, se obtiene el puntaje total de cada selección. La delegación con la puntuación más alta gana el oro, la segunda obtiene la plata y la tercera, el bronce.

Información del COP

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