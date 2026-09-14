Panamá se vuelca a la formación de profesores y entrenadores de baloncesto

Más de 400 instructores están inscritos en el programa por lo que fue necesario dividirlos en dos grupos. El primero de ellos participó en la sesión del pasado fin de semana.

Panamá/Durante este último fin de semana, se llevó a cabo la primera de dos sesiones del Programa de Licenciamiento y Capacitación para Profesores y Entrenadores de Baloncesto la que se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada.

El evento, organizado por la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) y la Fundación Encestando Sueños, se hizo de manera presencial con instructores que aspiran a obtener las licencias que los certifiquen como entrenadores de ese deporte. Este se desarrolló en dos jornadas, los días sábado 12 y domingo 13 de septiembre para un total de 16 horas.

Los presentes escucharon las exposiciones de los facilitadores. Entre ellos estaban la psicóloga deportiva Maria Carla Sayavedra quien trató sobre "la importancia del componente mental en el rendimiento, la formación y el desarrollo integral de los atletas". También expusieron Carlos Rivera, asistente de la Selección de Baloncesto de Panamá, el preparador físico Jesús Izos y el entrenador en jefe del combinado nacional, Nelson Colón.

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"Esta es una oportunidad para que los entrenadores escuchen, vean y entiendan para seguir creciendo y aportando en la vida de los baloncestistas, entiéndase desde el minibásquet hasta los juveniles", destacó Colón. "Estamos aportando en grande para dejar que el crecimiento fluya y que los entrenadores tengan la oportunidad de ver diferentes cosas y añadirlas a su repertorio".

Los participantes podrán obtener la Licencia C de Entrenador, que les habilita para dirigir en academias, escuelas y torneos avalados. Además de que dan el primer paso para que puedan continuar con su formación hasta obtener las licencias A y B, se adjudican la certificación oficial de FEPABA. También la capacitación será un requisito para dirigir en certámenes nacionales en los que sea necesario tener licenciamiento.

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"El proyecto de la Fundación Encestando Sueños, como tal, es un pilar importantísimo de desarrollo para la Federación. Este proyecto en conjunto con ellos para la capacitación de los entrenadores y primera vez que se va a obtener una licencia local", resaltó Abdiel Blanco, presidente de FEPABA. "La idea es capacitar a los que se encargan de entrenar a nuestros jugadores para poder generar ese relevo de deportistas que en los próximos años tengan nuestras selecciones nacionales".

Los temas que componen la capacitación son:

Habilidades motrices básicas como base de la formación deportiva.

Periodos sensibles del desarrollo.

Técnica ofensiva y defensiva en baloncesto.

Capacidades coordinativas (clasificación y aplicación).

Capacidades físicas en baloncesto (fuerza, velocidad y resistencia).

Evaluación de capacidades físicas (test y control).

Carga de entrenamiento.

Relación de las capacidades coordinativas y físicas con el desarrollo en el baloncesto.

Planificación, estructura de la sesión de entrenamiento, técnicas y físicas.

Integración de HMB, capacidades coordinativas y físicas con elementos técnicos y acciones tácticas.

Planificación aplicada al baloncesto.

El curso también tiene una parte de formación virtual que consiste en unos módulos, contenidos en una plataforma habilitada para los participantes. Son 20 horas de formación que deberán completarse a más tardar el 25 de noviembre.

La actividad tuvo un componente práctico en el que se contó con el apoyo de jugadores jóvenes. Los asistentes a la sesión del fin de semana formaron parte del primero de dos grupos inscritos en el programa. La segunda sesión se realizará los días 21 y 22 de noviembre.

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