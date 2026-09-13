Gran Fondo Cycling Challenge reunió a más de 960 ciclistas de 26 países en Boquete

La quinta edición de la competencia incluyó cuatro categorías deportivas, destacando un nuevo trazado de 70 kilómetros para bicicletas de montaña y eléctricas.

Provincia de Chirquí./El distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, fue el escenario de la quinta edición del Gran Fondo Cycling Challenge, evento que reunió este domingo a más de 960 ciclistas provenientes de Panamá y de otros 25 países.

La competencia ofreció cuatro categorías de participación. La ruta principal de Gran Fondo cubrió una distancia de 125 kilómetros con una altimetría acumulada de 1,900 metros. La categoría de Medio Fondo consistió en 80 kilómetros, mientras que la distancia recreativa o "Piccolo" abarcó 52 kilómetros. Además, este año se incorporó un nuevo trazado de 70 kilómetros exclusivo para las modalidades MTB y E-BIKE.

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Adolfo Jurado, miembro del comité organizador, destacó el impacto comercial de la actividad en el distrito. "Esta es la quinta edición del evento. Esto mueve no solo la hotelería, sino también los comercios pequeños. Adicionalmente, combinamos la cultura; en los puntos de hidratación tenemos bailes típicos y tamboritos para que el turista y el nacional conozcan nuestras tradiciones", explicó.

El competidor colombiano Jeanka Jabalino expresó estar sorprendido por el clima y el ambiente del lugar, mientras que la costarricense Aracelis Contreras destacó la experiencia de recorrer y conocer esta zona del país.

Mientras que Orlando Torres, uno de los primeros en llegar a la meta en la ruta Piccolo, describió el trayecto como "una ruta corta, pero exigente, con muchas lomas".

Además del aspecto deportivo y el fomento de un estilo de vida saludable, el evento funcionó como un catalizador para la reactivación económica de la provincia, beneficiando directamente a los sectores de la gastronomía, el turismo y la pequeña y mediana empresa.

Con información de Demetrio Ábrego.