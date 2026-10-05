Expertos israelíes inician gira en Azuero para evaluar tratamiento, potabilización y distribución del agua

La delegación de expertos de Mekorot inició una gira técnica en Los Canelos de Santa María, donde evaluará procesos de tratamiento, potabilización y distribución del agua junto con entidades panameñas.

Azuero/Una comisión de expertos de Israel llegó a Panamá como parte de los acuerdos de cooperación entre ambos países para evaluar alternativas que permitan atender la crisis del agua que afecta a la península de Azuero.

La delegación inició este lunes su recorrido en los laboratorios de calidad de agua ubicados en Los Canelos de Santa María, donde comenzó el análisis de la situación relacionada con la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná.

Los trabajos se desarrollan con el acompañamiento del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Ambiente. La comisión cuenta con especialistas de Mekorot, empresa nacional de agua de Israel, quienes realizarán una evaluación técnica del sistema.

César Díaz Ortega, director nacional de Seguimiento y Control de Operaciones del Idaan, explicó que entre los compromisos establecidos se contempla un análisis exhaustivo de los procesos de tratamiento y potabilización del agua, así como de su distribución y otros componentes del sistema.

Durante la jornada también se destacó que el acceso al agua potable implica tanto derechos como responsabilidades. En ese sentido, se planteó la necesidad de proteger las fuentes de abastecimiento y las zonas subterráneas de agua para garantizar su disponibilidad.

Como parte de la cooperación, los especialistas elaborarán informes con recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de identificar alternativas para mejorar el sistema de agua potable y atender los problemas que afectan a la región de Azuero.

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Con información de Eduardo Vega.