Minsa enciende alarmas por diagnósticos de cáncer de mama en hombres en Panamá

Minsa exhorta a hombres a autorevisarse y conocerse ante creciente escala de cáncer de mama en hombres, en el primer trimestre de 2026.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a los hombres, especialmente a los mayores de 50 años, a prestar atención a cualquier cambio en el tejido mamario y realizarse autoexámenes como parte de la detección oportuna del cáncer de mama.

Aunque esta enfermedad es mucho más frecuente en mujeres, los hombres también tienen tejido mamario y pueden desarrollar tumores malignos. De acuerdo con estadísticas del Instituto Oncológico Nacional (ION), entre 2021 y el primer trimestre de 2026 se registraron 64 casos de tumor maligno de mama en hombres.

El cirujano oncólogo del ION, Roberto García, explicó que los casos en hombres son poco frecuentes, pero pueden presentar una evolución más agresiva. Por ello, recomendó que los hombres conozcan su cuerpo y estén atentos a cualquier alteración.

“Es importante que el hombre conozca su cuerpo y esté atento a cualquier cambio. Ante la presencia de un bulto, engrosamiento, cambios en la piel, dolor, sensibilidad, inflamación o salida de líquido por el pezón, debe acudir al médico”, señaló García.

El especialista explicó que en Panamá no existe un método de tamizaje establecido para los hombres equivalente al utilizado en mujeres. Por esta razón, la consulta médica y el autoexamen constituyen herramientas importantes para identificar posibles alteraciones y favorecer una detección oportuna.

García también recomendó que los hombres con antecedentes familiares de cáncer de mama o con mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2 conversen con sus médicos sobre estos factores de riesgo y determinen el seguimiento que corresponda.

Las cifras del ION muestran que en 2021 se registraron ocho casos de tumor maligno de mama en hombres; cinco en 2022; 14 en 2023; 15 en 2024; 15 en 2025 y siete durante el primer trimestre de 2026, para un total de 64 casos en ese período.

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