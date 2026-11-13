Caja de Seguro Social suspende servicios en dos Centros de Bienestar por daños tras sismo de octubre

La CSS suspende temporalmente dos Centros de Bienestar por daños tras el sismo del 9 de octubre y traslada las actividades de los adultos mayores a Parque Lefevre.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) suspendió temporalmente las actividades en los Centros de Bienestar de San Miguelito y de la Plaza 5 de Mayo, luego de que sus instalaciones presentaran afectaciones estructurales tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La medida se tomó de forma preventiva para evitar riesgos a los usuarios, mientras se atiende la situación de las infraestructuras. La institución no precisó cuánto tiempo permanecerán cerrados ambos centros.

Ante esta situación, los adultos mayores que participan en los cursos y actividades de estos espacios podrán trasladarse al Centro de Bienestar de Parque Lefevre, que continúa funcionando en horario de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

El jefe nacional del Programa de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la CSS, Aquiles Aguilar, explicó que en esta sede se reorganizarán los cursos y talleres para facilitar la continuidad de las actividades.

Aguilar indicó que los usuarios podrán acudir directamente al centro de Parque Lefevre para coordinar nuevas fechas. Además, la institución cuenta con un listado de participantes a quienes contactará por vía telefónica para informarles sobre la reprogramación.

Mientras se mantiene la suspensión de los centros de San Miguelito y Plaza 5 de Mayo, Parque Lefevre será la alternativa para quienes deseen continuar participando en estas actividades.

Estas actividades están dirigidas a los adultos mayores. Entre ellas se ofrecen ejercicios, bailes, talleres, seminarios y círculos de lectura, como parte de los programas de promoción de la salud y envejecimiento activo.

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