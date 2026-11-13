La Chorrera prepara desfile del 28 de noviembre: se esperan 80 escuelas y abren inscripciones para comerciantes

El desfile del 28 de noviembre en La Chorrera espera reunir a 80 escuelas; comerciantes podrán inscribirse para obtener permisos, mientras el Municipio destinará $5 mil a las bandas escolares y se prepara un operativo de seguridad.

La Chorrera/El distrito de La Chorrera se prepara para celebrar el desfile del próximo 28 de noviembre, con una participación estimada de 80 centros educativos y un dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Nacional.

Como parte de los preparativos, la Junta de Festejos y Efemérides Patrias anunció el proceso de inscripción para las delegaciones interesadas en participar en esta actividad.

Según la organización, se han enviado invitaciones a aproximadamente 122 escuelas de distintas provincias del país. Hasta el momento, entre 46 y 50 centros educativos han confirmado su asistencia, mientras que el plazo para formalizar su participación se extenderá hasta el 16 de noviembre.

También se notificó a las dos federaciones que agrupan a las bandas independientes para conocer cuántas agrupaciones se sumarán a la celebración. La cifra preliminar deberá estar definida para el 20 de noviembre.

Como parte de los trámites para participar, la Junta informó que del 16 al 20 de noviembre recibirá las solicitudes de permisos en las instalaciones de la Piscina Municipal, en horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Los interesados deberán presentar copia del carné blanco, copia del carné verde y dos fotografías impresas en páginas separadas, recientes, de frente, a color, con fondo blanco y sin lentes oscuros.

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En cuanto al respaldo económico, se informó que el Municipio ha destinado 5 mil dólares para apoyar a las escuelas del distrito. Además, se realizará un concurso dirigido exclusivamente a bandas escolares de La Chorrera, cuyos participantes podrán optar por premios. Esta iniciativa surge ante la imposibilidad de que los colegios del distrito participen en el concurso Alfredo de la Guardia Tocanesa, según lo expresado durante la entrevista.

Por otra parte, la Junta de Festejos adelantó que la ruta del desfile comprenderá desde el Palacio Municipal hasta la panadería Cesarín. Para garantizar el orden durante la actividad, la Policía Nacional implementará un dispositivo preventivo y operativo en las zonas residenciales, comerciales y a lo largo del recorrido. Asimismo, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito establecerá desvíos vehiculares para facilitar la circulación hacia y desde Panamá Oeste.

Las autoridades también solicitarán unidades de refuerzo provenientes de la ciudad de Panamá, mientras que el personal policial disponible en Panamá Oeste realizará turnos adicionales. La institución recomendó a los asistentes mantener a los niños bajo supervisión, estar atentos ante cualquier situación de riesgo y comunicarse al 104 en caso de emergencia.