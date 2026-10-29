Minsa recibe equipos para fortalecer la detección temprana del cáncer cervicouterino

Donación apoyará el diagnóstico temprano en Panamá, fortalecerá el trabajo del CERCID y permitirá incorporar equipos a las giras médicas que atienden a mujeres en distintas provincias.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) recibió una donación de equipos para el prediagnóstico del cáncer cervicouterino, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de esta enfermedad y mejorar la atención de las mujeres en Panamá. La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de la República de Corea y la empresa Noul Co. Ltd.

El cáncer cervicouterino ocupa el tercer lugar entre los tipos de cáncer diagnosticados en el país. Según las cifras divulgadas por el Minsa, entre 2014 y el periodo reportado se registraron 4,593 diagnósticos de cáncer de cuello uterino. Además, unas 250 mujeres mueren cada año por esta enfermedad, que constituye la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres de las comarcas indígenas.

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que los equipos permitirán reforzar la capacidad del Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica (CERCID). Este centro utiliza herramientas de inteligencia artificial como apoyo para analizar citologías, reducir los tiempos de espera y agilizar la identificación de posibles lesiones.

Hasta la fecha, el CERCID ha procesado más de 13 mil citologías y detectado 147 lesiones premalignas y casos de cáncer, según informó la entidad. Estos resultados destacan la importancia de fortalecer los servicios de diagnóstico para identificar la enfermedad en etapas tempranas.

Por su parte, Ivonne de Martinelli, directora nacional de proyectos del Despacho de la Primera Dama, informó que dos de los equipos donados serán incorporados a los carros móviles de esta institución. Estas unidades realizan giras médicas por las distintas provincias para acercar los servicios de salud a las mujeres panameñas.

El objetivo es ampliar el acceso a las pruebas de detección y facilitar que más mujeres puedan recibir atención médica oportuna, especialmente en comunidades donde existen mayores dificultades para acceder a los servicios especializados.

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Se reiteró que continuará impulsando acciones de prevención, detección temprana y diagnóstico oportuno para avanzar hacia la meta de eliminar el cáncer cervicouterino para el año 2030. Las autoridades destacaron que la detección a tiempo puede contribuir a prevenir complicaciones y salvar vidas.

En la entrega participaron el embajador de Corea en Panamá, Han Byoung-jin; la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica del Minsa, Lilia Salcedo; el director del CERCID, Alessandro Ganci, y representantes de la empresa Noul.