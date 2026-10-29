Presupuesto 2027 aprobado en segundo debate, incluida la iniciativa de Robinson y Camacho sobre contrataciones públicas

La Asamblea tiene pendiente continuar el segundo debate del presupuesto, mientras genera cuestionamientos una propuesta para ampliar las instituciones exceptuadas de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas en determinadas adquisiciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 quedó aprobado en segundo debate luego de la controversia generada por la propuesta presentada por los diputados Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho y otros diputados referente a excepciones a contrataciones públicas.

En las votaciones se rechazaron las propuestas hechas por los diputados Luis Duke, Janine Prado y Grace Hernández, sin embargo, la modificación al artículo 370 de los diputados Robinson y Camacho fue aprobada con 36 votos a favor, 20 en contra; mientras que 15 votaron a favor del artículo original.

El proyecto pasa a tercer debate, el cual debe darse este viernes o sábado.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, dijo que "lo importante es que se haya aprobado en segundo debate el presupuesto", haciendo referencia a las modificaciones aprobadas y señalando que es una iniciativa producto de conversaciones entre los diputados y no una propuesta del Ejecutivo.

"Yo voy a defender los recursos de los ciudadanos y ese es mi compromiso; yo sirvo a los panameños y pueden estar tranquilos de que haré lo propio para que se haga un manejo adecuado, apropiado, responsable y transparente", manifestó.

El segundo debate del presupuesto de 2027, por $35,111.7 millones contemplado en el proyecto de ley 644, inició el miércoles y se prolongó hasta las 2:35 a.m. de este jueves 29, cuando el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen, decretó un receso hasta las 11:30 a.m. para evitar un “madrugonazo".

Al momento del reporte desde las graderías del pleno, pocos diputados habían llegado al recinto. Entre los presentes predominaban integrantes de la bancada de Vamos, junto con diputados de Movimiento Otro Camino, bancada Seguimos y diputados de Realizando Metas.

La atención estuvo puesta en la propuesta de modificación al artículo 370, cuyo contenido ha generado críticas por el alcance de las excepciones y por su incorporación dentro del proyecto de presupuesto.

El cambio plantea incluir a los ministerios de Obras Públicas, Educación y Gobierno, entre otras instituciones, dentro de las entidades que podrían acogerse a excepciones para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos.

Estas contrataciones procederían ante situaciones fortuitas y de urgencia, o circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria, bajo las condiciones establecidas en la propuesta.

El texto también contempla que las entidades adopten un reglamento especial de contratación, aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.

Entre las entidades ya comprendidas en esta dispensa figuran el Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, la Autoridad de Aseo y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Además de esa propuesta, el pleno deberá analizar más de 10, entre ellas, la presentada por los diputados de la bancada Vamos para reforzar la transparencia en las contrataciones especiales y regular aspectos como los viáticos y la contratación de consultorías, entre otros.

Cuestionamientos antes de retomar la sesión

La continuidad del segundo debate ocurre después de que representantes empresariales y economistas cuestionaran la falta de consultas y advirtieran sobre los riesgos de ampliar la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Alberto López, reclamó mayor análisis antes de adoptar estas medidas, mientras que el exministro de Hacienda Fernando Aramburú Porras advirtió sobre el riesgo de favoritismos al prescindir de licitaciones públicas.

Por su parte, el expresidente del Conep, Rubén Castillo, reconoció la necesidad de una respuesta rápida del Estado, pero insistió en que debe estar acompañada de fiscalización de la Contraloría. El economista Luis Morán también expresó preocupación por introducir cambios sobre contrataciones mediante el presupuesto.

Debate en la recta final del periodo ordinario

La discusión se desarrolla en los últimos días del periodo de sesiones ordinarias. La Asamblea habilitó el sábado 31 de octubre para continuar, de ser necesario, con los debates del presupuesto.

El Proyecto de Ley 644 permanece en segundo debate. Si supera esta etapa, deberá recibir la aprobación en tercer debate antes de ser enviado al Ejecutivo para su sanción. El pleno está habilitado para sesionar mañana viernes y el sábado.

Con información de Luis Alberto Jiménez