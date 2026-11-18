El gobierno de Asfura, aliado del mandatario estadounidense Donald Trump, emprendió operaciones contra el crimen organizado, tras una serie de reformas para reducir la violencia .

Al menos 12 personas fueron asesinadas el miércoles en una región del norte de Honduras donde opera un cartel del narcotráfico blanco de una ofensiva del gobierno contra el crimen organizado, informó la policía.

Los crímenes fueron ejecutados en cuatro puntos de una zona montañosa del departamento de Yoro, donde las autoridades desarrollan operaciones contra traficantes de drogas, según los informes oficiales.

Esa área es centro de operaciones de una banda conocida como el cartel del Diablo, recientemente designada como terrorista por las autoridades hondureñas. La policía anunció una recompensa de unos 186.000 dólares por detener a Esteban Ferrera, señalado como cabecilla del grupo criminal.

Medios locales como HCH difundieron imágenes de una de las viviendas presuntamente atacadas, en las que se observan tres cuerpos ensangrentados y una manta en la que se lee "de parte del Diablo".

"Doce personas han perdido la vida en la madrugada de hoy en cuatro escenas distintas" en Yoro, dijo a la prensa el comisionado de la policía, Lenin Pineda. Entre las víctimas presuntamente se cuenta una funcionaria de una alcaldía.

Los homicidios podrían ser una represalia por la captura el domingo de la madre y una hermana de Ferrera, según la prensa hondureña.

"Condenamos con absoluta firmeza la masacre ocurrida hoy en Yoro, que ha cobrado la vida de 12 hondureños. Este crimen atroz no quedará impune", dijo en X el presidente derechista, Nasry Asfura.

El gobierno de Asfura, aliado del mandatario estadounidense Donald Trump, emprendió operaciones contra el crimen organizado, tras una serie de reformas para reducir la violencia.

Las autoridades culpan al narcotráfico y a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 de la alta tasa de homicidios (24 por cada 100.000 habitantes), tres veces mayor que el promedio mundial.

Las reformas de Asfura, en el poder desde enero, autorizan allanamientos sin orden judicial y convierten los tatuajes en prueba para incriminar sospechosos.

También endurecen el régimen carcelario y en general emulan la guerra antipandillas del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, señalada de graves abusos contra los derechos humanos.

La ONU advierte que esas normas ponen en "riesgo" derechos fundamentales.

Aunque Asfura ha hecho de la seguridad una prioridad, las acciones no han reducido significativamente los asesinatos, según datos de la policía. Su aprobación se ubica en el 43%, de acuerdo con la encuestadora CB Global Data.