Albanese, que acusa a Israel de genocidio y crímenes de guerra en la Franja de Gaza y Cisjordania, llegó el jueves al aeropuerto Juan Santamaría de San José.

Ginebra, Suiza/El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo el viernes estar "muy preocupado" por la decisión de Costa Rica de impedir el jueves la entrada en el país de Francesca Albanese, su relatora sobre los Territorios Palestinos.

"Pedimos a las autoridades que reconsideren esta decisión con carácter urgente y le permitan entrar en el país", indicó Volker Türk en un mensaje en X.

Albanese, que acusa a Israel de genocidio y crímenes de guerra en la Franja de Gaza y Cisjordania, llegó el jueves al aeropuerto Juan Santamaría de San José para recibir el viernes el título de doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), una prestigiosa institución pública.

Pero las autoridades costarricenses de inmigración le impidieron cruzar la frontera porque, según Omer Badilla, responsable de la Dirección General de Migración y Extranjería, pesa sobre ella una "alerta internacional por vínculos con actos terroristas".

"Es una vergüenza (...). Es muy lamentable lo que pasó", reaccionó Albanese desde el aeropuerto que sirve a San José.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, impuso sanciones a Albanese por sus críticas a la política de Washington en Gaza, que incluyen la prohibición de entrada al territorio estadounidense y restricciones financieras.

"Es lamentable que un país se alinee a las decisiones poco justas de los Estados Unidos", dijo la relatora después de que le prohibieran la entrada.