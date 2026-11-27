La mayoría de sondeos daban como favorito al Partido Popular (PP, derecha) para vencer las elecciones, pero sin alcanzar la mayoría absoluta.

Madrid, España/El socialista Pedro Sánchez apura este viernes las últimas horas de campaña antes de las elecciones del domingo en España, con la esperanza de lograr revertir unos sondeos favorables a la derecha, que podría llegar al poder con el apoyo de la extrema derecha.

Si la extrema derecha accede al gobierno en estas legislativas adelantadas, inicialmente previstas para mediados de 2027, será la primera vez que ocurre en España desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

La votación en la cuarta economía de la zona euro será observada con atención ante la proximidad de otras citas electorales en países clave de Europa como Francia, Italia o Polonia.

"¡Lo vamos a lograr!", lanzó Sánchez durante un acto al mediodía del viernes en Extremadura, en el suroeste del país. "Nos quedan unas horas, nos quedan unos días hasta esa gran cita que tenemos con la historia", agregó.

La mayoría de sondeos daban como favorito al Partido Popular (PP, derecha) para vencer las elecciones, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. La distancia con los socialistas fue, sin embargo, recortándose a medida que avanzaba la campaña.

Horas decisivas

Feijóo, de su lado, se mostró igualmente optimista y llamó a los españoles a votar en masa por el "cambio", para acabar con los ocho años de gobierno de izquierda, durante su primer acto de este día de cierre de campaña en Cataluña.

"Esta vez sí vamos a conseguirlo", lanzó entre aplausos de sus militantes.

Al inicio de la noche, Sánchez concluirá su campaña en Madrid, mientras que Feijóo lo hará en un mitin en Sevilla, en Andalucía. El candidato del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, hará una última aparición en la plaza de toros de Valencia, en el este.

Según los sondeos, el PP vencería los comicios, pero no alcanzaría mayoría absoluta en el Congreso, lo que podría llevarle a buscar el apoyo de la extrema derecha, ya tercera fuerza, y que podría casi duplicar sus escaños.

El PP y Vox gobiernan juntos en varias regiones.

Para Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, las últimas horas de campaña serán decisivas para el líder socialista, que busca "movilizar a los abstencionistas", que suelen ser de izquierda, frente a una derecha que se ha centrado en su lema de "echar a Sánchez".

Escándalos y crisis

Tras más de ocho años al frente del Gobierno, el líder socialista llega a su cita más difícil con las urnas erigido en figura internacional de la izquierda tras sus choques con Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Pero dentro de España, está muy desgastado por una serie de escándalos de corrupción que involucran a antiguos cercanos colaboradores y miembros de su familia.

Sánchez, de 54 años, que presume del dinamismo de la economía española pese a las persistentes desigualdades, intenta sacar partido del descontento provocado por la crisis del acceso a la vivienda. De hecho, adelantó estas elecciones cuando el Congreso le tumbó un paquete de medidas para enfrentar la situación.

La oposición le reprocha, sin embargo, no haber logrado frenar la escalada de los precios de la vivienda ni del costo de la vida en general, ni haber anticipado la crisis migratoria en Ceuta este verano, cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos en este enclave español norafricano.

Asimismo, lo acusa de falta de inversión al recordarle los dos accidentes de trenes de alta velocidad que este año causaron la muerte de 115 personas.

Feijóo, de 65 años, reivindica su balance al frente de la región noroccidental de Galicia durante trece años y asegura que pasará página de la era Pedro Sánchez con "verdad, decencia y gestión".

La migración, que la ultraderecha de Vox pide limitar, se ha vuelto tema candente de la campaña, en un país donde miles de extranjeros, principalmente latinoamericanos, siguen pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en el marco de un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno socialista.