El fiscal superior Metropolitano, Azael Samaniego, detalló que la acción conjunta entre 16 países permitió desarticular redes de distribución y posesión de material ilegal que vulnera la dignidad de los menores.

Ciudad de Panamá/En un esfuerzo conjunto que abarcó 16 países, las autoridades panameñas lograron la captura de siete detenidos en Panamá por su presunta vinculación con delitos de abuso sexual infantil.

El fiscal superior Metropolitano, Azael Samaniego, confirmó que la operación, denominada Aliados por la Infancia 7, se ejecutó el miércoles con allanamientos en nueve puntos del territorio nacional, incluyendo las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron diversos dispositivos tecnológicos, como computadoras, celulares y memorias USB, que contenían material ilegal.

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Tras el análisis forense, se determinó la aprehensión de los sospechosos, quienes ya se encuentran a custodia del sistema penitenciario, mientras las autoridades continúan la búsqueda de un octavo objetivo.

Samaniego destacó que estas acciones forman parte de una estrategia continua que cuenta con el apoyo de organismos internacionales.

Protección a la dignidad humana

El fiscal Samaniego enfatizó el enfoque legal y de derechos humanos que rige estas investigaciones. Explicó que el bien jurídico más importante que se protege es la dignidad humana y la indemnidad de los menores.

"El menor de edad tiene derecho a nacer y a crecer dentro de un ambiente sano que le permita desarrollar de manera libre su sexualidad", expresó el fiscal superior Metropolitano.

Azael Samaniego aclaró que la legislación panameña tipifica este delito como material de abuso sexual infantil, abarcando tanto imágenes reales como simuladas. "Es importante recalcar que estamos nosotros como autoridades fiscales obligados a realizar las investigaciones respectivas y llevar ante las autoridades jurisdiccionales a los responsables con la debida diligencia reforzada", añadió.

Las investigaciones se apoyan en plataformas digitales que monitorean la red oscura. Aunque los delincuentes intentan evadir la justicia alegando que el material les fue enviado por error, los perfiles son rastreados minuciosamente para identificar al usuario real.

¿A qué se expone quien tenga este material?

El fiscal superior Metropolitano, Azael Samaniego, advirtió que se trata de un delito altamente grave. Las penas para la posesión oscilan entre cinco y diez años de prisión, mientras que la comercialización puede agravar la sanción de 10 a 15 años. En casos que involucren a menores de 14 años, las penas alcanzan los 20 años de prisión.

Además, se confirmó que entre el material incautado se identificaron víctimas panameñas, incluyendo estudiantes de colegios públicos y particulares. Las autoridades mantendrán la postura de ser fuertes y contundentes para garantizar que los responsables paguen las consecuencias legales.