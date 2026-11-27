El pronóstico contempla temperaturas máximas de hasta 35 °C, lluvias aisladas en sectores del Caribe y oleajes de hasta dos metros. Los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos y extremos en gran parte del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá registrará condiciones mayormente estables y secas en la vertiente del Pacífico, mientras que en sectores del Caribe occidental y central se prevén lluvias aisladas, así lo dio a conocer el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa). El pronóstico también advierte sobre un ambiente caluroso, sensación térmica elevada y altos índices de radiación ultravioleta.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se espera cielo despejado a parcialmente nublado en el occidente, las provincias centrales, la región metropolitana y el golfo. En el resto de esta zona, la nubosidad variará entre parcial y abundante.

Para la tarde se prevén aguaceros aislados y de corta duración en Tierras Altas de Chiriquí, cerca de la frontera, la Cordillera Central, el norte de Panamá, las cordilleras de Coclé y las serranías de Panamá Oeste. En el resto de la vertiente no se esperan lluvias relevantes. Durante la noche predominará poca nubosidad y el ambiente será más fresco.

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En el Caribe, se pronostica mayor cobertura nubosa, con lluvias aisladas desde Bocas del Toro hasta algunos sectores de Colón. Estas condiciones podrían mantenerse a lo largo del día. En el resto de esta vertiente se espera un ambiente estable, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 22 °C en las zonas montañosas, mientras que en las áreas bajas estarán entre 23 °C y 25 °C. Las máximas se ubicarán entre 28 °C y 35 °C, con mayor sensación de calor en el occidente y las provincias centrales.

Los vientos provendrán principalmente del norte sobre gran parte del territorio nacional, con velocidades de entre 15 y 35 kilómetros por hora. También podrían registrarse variaciones locales y ráfagas puntuales. Las condiciones marítimas serán desfavorables en ambas vertientes. En el Pacífico se esperan olas de entre 1.20 y 1.80 metros, mientras que en el Caribe podrían alcanzar los dos metros de altura.

En cuanto a la radiación ultravioleta, se pronostican índices de entre 9 y 11 en gran parte del país, correspondientes a niveles muy altos y extremos. La excepción será el Caribe occidental, donde se esperan valores moderados, de hasta 6. Ante estas condiciones, se recomienda mantener una adecuada hidratación y seguir las medidas de prevención y las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).