La Policía Nacional anunció un despliegue de al menos 1,500 agentes durante la temporada de fin de año y advirtió sobre modalidades delictivas como los hurtos en aglomeraciones, los robos en estacionamientos y las estafas relacionadas con compras por internet.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con motivo del Black Friday y el incremento de las actividades comerciales durante los últimos meses del año, la Policía Nacional reforzará su presencia en centros comerciales, entidades bancarias y otros puntos de concentración de personas para prevenir delitos durante la temporada de compras.

El subcomisionado Joel Hurtado explicó que la institución mantiene una planificación de seguridad que contempla patrullajes y coordinación con los responsables de seguridad de centros comerciales, comercios y entidades bancarias. Hurtado recordó que los consumidores también deben tomar medidas para reducir el riesgo de convertirse en víctimas de la delincuencia.

Entre las recomendaciones mencionó llevar los bolsos en la parte frontal del cuerpo, evitar mostrar grandes cantidades de dinero en efectivo y no distraerse con el teléfono celular mientras realizan sus compras. También aconsejó a quienes acudan con niños mantenerlos cerca y prestar atención al entorno, especialmente en lugares concurridos.

El subcomisionado advirtió sobre la presencia de carteristas que suelen operar en grupos de dos o tres personas y aprovechan las aglomeraciones para sustraer pertenencias. Como señales de alerta, mencionó que una persona siga de cerca al consumidor, intente tocarlo o busque establecer contacto físico de manera sospechosa. Ante estas situaciones, recomendó mantenerse alerta y alejarse.

Aunque el funcionario reconoció que durante noviembre y diciembre aumenta el movimiento de personas y dinero en efectivo, lo que puede favorecer algunas actividades delictivas, no ofreció cifras específicas sobre la cantidad de robos y hurtos registrados durante esta temporada. Las autoridades también alertaron sobre delitos relacionados con transacciones acordadas a través de redes sociales y plataformas digitales.

Hurtado señaló que en el sector de Calidonia, específicamente en las calles N y M, se han registrado casos en los que personas interesadas en comprar o vender artículos son citadas para concretar una transacción y, al llegar al lugar, son víctimas de hurtos o robos cometidos por grupos de dos o tres personas.

Según explicó, la Policía Nacional ha identificado a algunos de los involucrados mediante labores de inteligencia y ha llevado casos ante las autoridades judiciales. Ante esta modalidad, recomendó desconfiar de ofertas que parezcan demasiado fáciles y realizar las entregas o transacciones en lugares públicos que ofrezcan mayores condiciones de seguridad.

Hurtado también pidió tomar precauciones al utilizar los estacionamientos de los centros comerciales, dado que dejar paquetes, carteras, bolsos u otros objetos a la vista dentro de los vehículos puede facilitar los hurtos.

Recomendó estacionar únicamente en áreas permitidas y, de ser posible, en espacios que cuenten con presencia de personal de seguridad. Además, sugirió utilizar el transporte público para desplazarse a los centros comerciales, con el propósito de reducir la cantidad de vehículos en circulación y evitar estacionamientos inadecuados.

En cuanto al despliegue policial, el subcomisionado informó que aproximadamente 1,500 agentes participarán en un plan de seguridad durante las festividades de fin de año. Finalmente, aconsejó a quienes tengan previsto realizar compras planificarse, acudir acompañados cuando sea posible y evitar llevar consigo más pertenencias o artículos de los necesarios, especialmente si deben movilizarse con niños.