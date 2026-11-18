Estas instalaciones habían sido evaluadas previamente y, tras determinarse la necesidad de nuevas edificaciones, se dio paso a los trabajos de demolición.

Coclé/Al menos cinco centros educativos de la provincia de Coclé deberán ser demolidos para dar paso a la construcción de nuevas instalaciones, luego de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca), los planteles están ubicados en distintos puntos del norte de los distritos de Penonomé, Natá y La Pintada, donde se adelantan trabajos para recuperar la infraestructura escolar afectada.

Uno de los centros donde comenzaron las labores de demolición es la escuela San Isidro, ubicada en el corregimiento de Tulu, al norte de Penonomé. Estas instalaciones habían sido evaluadas previamente y, tras determinarse la necesidad de nuevas edificaciones, se dio paso a los trabajos de demolición.

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La directora regional de Educación, Yoisy Atencio, explicó que los diseños de las nuevas estructuras ya fueron elaborados por los equipos de Ingeniería, Arquitectura y Planificación, en coordinación con la dirección del plantel.

A estos trabajos se suman los centros educativos de Sagrejá, Otoal, El Potrero y El Espabé, donde también han comenzado las labores de demolición.

Las intervenciones forman parte de los esfuerzos de las autoridades educativas para recuperar las instalaciones afectadas por el movimiento sísmico y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

Con información de Nathaly Reyes