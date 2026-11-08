Establecimientos turísticos de Coclé avanzan en su recuperación luego del sismo

La mayoría de los locales que sufrieron afectaciones han cumplido con los requisitos y realizado las reparaciones necesarias para retomar sus operaciones de forma segura.

Provincia de Coclé./La mayoría de los establecimientos turísticos de la provincia de Coclé que resultaron afectados por el sismo del pasado 9 de octubre han cumplido con los requisitos técnicos y avanzan en sus procesos de restauración, informó la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Uno de los ingenieros que participa en estas evaluaciones explicó a TVN Noticias que, tras completar los requisitos y las reparaciones correspondientes, los establecimientos han comenzado a enfocarse en la reactivación de sus actividades económicas y turísticas, especialmente en la zona de playas del distrito de Antón.

"La mesa técnica también ha recibido solicitudes de evaluación de establecimientos de Antón y de otros puntos de la provincia, mientras continúan los procesos de revisión de las estructuras", dijo el ingeniero.

Como parte de este procedimiento, los locales que han superado la evaluación postsísmica reciben un 'sticker' verde, que permite identificar que fueron inspeccionados y que cumplen las condiciones para recuperar sus operaciones de forma segura.

Estas acciones buscan impulsar la recuperación de la actividad turística en Coclé ante la proximidad de la temporada alta de visitantes, cuando se espera un mayor movimiento económico en la provincia.

Con información de Nathali Reyes.