Fiestas Patrias: familias y turistas aprovechan los días libres para visitar playa Santa Clara en Coclé

Desde el 2 de noviembre se registra una importante llegada de visitantes nacionales y extranjeros a playa Santa Clara, en Antón. Guardavidas y unidades del Servicio Nacional Aeronaval mantienen la vigilancia en la zona, donde se colocó la bandera amarilla para advertir sobre las condiciones del mar.

Penonomé, Coclé/Las playas del Pacífico panameño se mantienen entre los destinos elegidos por familias y turistas durante las celebraciones de las Fiestas Patrias. Uno de los puntos con mayor movimiento es playa Santa Clara, ubicada en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé, donde se ha registrado una importante afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

En un recorrido por el lugar, se observó a familias y grupos de turistas disfrutando de la arena y el sol. Algunos visitantes también aprovecharon la jornada para realizar paseos a caballo a orillas de la playa.

Lugareños indicaron que la llegada de bañistas ha sido considerable durante estos días, una actividad que también representa una oportunidad económica para quienes trabajan en el sector.

Se pudo conocer que el movimiento de visitantes comenzó a incrementarse desde el pasado 2 de noviembre. Durante estos días se ha mantenido la bandera amarilla, que indica precaución, y se advierte a los bañistas sobre la necesidad de respetar las recomendaciones de seguridad.

La vigilancia también cuenta con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), cuyos agentes mantienen presencia en las áreas de cobertura para reforzar la seguridad de quienes visitan la costa. Según el personal de vigilancia, la asistencia de turistas se mantiene desde horas de la mañana hasta la tarde, con presencia de visitantes de distintas provincias y extranjeros que han elegido playa Santa Clara para compartir en familia durante los días libres.

Las autoridades y los equipos de seguridad mantienen el llamado a los bañistas para que respeten las indicaciones y permanezcan en las zonas vigiladas, especialmente mientras se mantenga la bandera amarilla.

Con información de Nathali Reyes