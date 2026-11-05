Fiestas Patrias: Reservas hoteleras en la capital registraron un aumento del 4%, informó ATP

En cuanto al movimiento turístico en el interior, la administradora de Turismo dijo que se desarrolló al ritmo que habían previsto.

Colón/La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León Zubieta, calificó como "positivo" el movimiento turístico durante las fiestas patrias y destacó la actividad registrada en destinos del interior del país, como Santa Catalina, donde restaurantes recibieron visitantes y registraron consumo.

La funcionaria señaló que las imágenes recibidas desde esa zona reflejaban la presencia de turistas y actividad comercial, añadiendo que "significa que el destino se está activando poco a poco". En cuanto al movimiento turístico en el interior, indicó que se desarrolló al ritmo que habían previsto. Mientras tanto, en la ciudad capital las reservas aumentaron un 4%.

De León Zubieta agregó que Panamá mantiene su estrategia de promoción turística y captación de congresos y convenciones. Según detalló, quedan más de 50 eventos por realizarse antes de finalizar diciembre. Entre las actividades previstas, mencionó dos encuentros que comenzarían durante esa semana, uno de ellos con la participación de más de 1,200 personas en el Panamá Convention Center.

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Por su parte, el ministro de Educación, Ventura Vega, también ofreció un balance de las actividades patrias y del desarrollo del año escolar, durante su visita a la provincia de Colón. El titular de Educación destacó las celebraciones del 3 y 4 de noviembre en la capital y otras regiones del país, donde el público pudo disfrutar de presentaciones de bandas escolares, bandas independientes y representaciones artísticas.

Explicó que las actividades respondieron al propósito de conmemorar las fiestas patrias en un momento especial para el país. Sobre el calendario escolar, Vega indicó que las clases avanzan con normalidad y que, en las regiones afectadas, se aplican las disposiciones establecidas en la ley y los decretos para completar el año lectivo. En ese sentido, señaló que solo resta la mitad del último trimestre.

Consultado sobre las escuelas afectadas, el ministro indicó que 85 centros educativos se mantienen en esa condición. Las declaraciones de ambos funcionarios se dieron en el Centro de Arte y Cultura de Colón, durante los actos conmemorativos de los 123 años de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

La fecha recuerda las negociaciones de los líderes locales y la Junta Patriótica Revolucionaria de Colón con las tropas del batallón colombiano, luego de que se anunciara la separación el 3 de noviembre de 1903, proceso que dio paso a la consolidación de la nueva República. El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en los actos protocolares y parte del desfile realizados en la provincia.

Con información de Jorge Quirós