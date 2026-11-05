Colón celebra su papel histórico en la separación de Panamá; Mulino anunció avances en proyectos culturales y económicos

Colón celebró los 123 años de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, fecha que marca el triunfo de los líderes locales y de la Junta Patriótica Revolucionaria de Colón en las negociaciones con las tropas del batallón colombiano, luego de anunciarse la separación el 3 de noviembre de 1903, y darle así vida a la nueva República.

El presidente, José Raúl Mulino, participó en los actos protocolares y en parte del desfile, antes de partir hacia la provincia de Chiriquí, donde se reportan afectaciones en las calles de Tierras Altas.

Mulino aprovechó la ocasión para hacer mención de las obras de restauración cultural que se realizan en Colón, como los avances en la iglesia de Portobelo. Además, adelantó que para enero podría estar inaugurándose todo el complejo de Portobelo. Asimismo, mencionó la Casa Wilcox, sin ahondar en detalles.

Agregó que a partir de este lunes se iniciarán las conversaciones para la realización del proyecto de ampliación de la Zona Libre, que, según dijo, «se financia solo». Para ello, señaló que hablará con el ministro Felipe Chapman para que emita la carta de «no objeción».

El mandatario valoró positivamente los primeros días de desfiles por las fiestas patrias y resaltó que, por primera vez, el desfile en la ruta presidencial culminó a las 12:00 p.m., lo que le permitió participar en las actividades de Vía España.

Mulino realizó la izada de la bandera.

Como parte de los actos conmemorativos, se realizó la sesión solemne del Concejo Municipal en el auditorio del Centro de Arte y Cultura de Colón.

Son más de 60 delegaciones las que se tienen confirmadas para este desfile que iniciaría cerca de las 10:00 a.m.