Sismo de magnitud 3.9 con epicentro en Arraiján está relacionado con la falla de Pedro Miguel, explica Geociencias

Ciudad de Panamá/Un sismo de magnitud 3.9 sacudió la tarde de este 4 de noviembre a la provincia de Panamá Oeste y se sintió con fuerza en diversos sectores de la ciudad capital, generando alarma entre los residentes de edificios altos y zonas residenciales.

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 5:38 p.m., con una profundidad superficial de 5 kilómetros. De acuerdo con los datos brindados por el director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, el epicentro se localizó a 4 kilómetros al noroeste de Arraiján, específicamente en el corregimiento de Burunga.

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Tras las evaluaciones preliminares de los estamentos de monitoreo sísmico, el especialista indicó que este evento telúrico "está relacionado con un movimiento de la falla Pedro Miguel".

"Como se ha explicado anteriormente, alrededor del Canal de Panamá hay varias fallas activas; cada cierto tiempo liberan su energía acumulada. No se puede predecir; todavía no hay una forma de hacerlo. No existe en ningún país; nadie conoce cómo se pueden predecir los sismos. Lo que sí hay que hacer es estar preparado, seguir las medidas de Protección Civil antes, durante y después de un evento sísmico, mantener la calma, seguir los protocolos ante un evento sísmico", indicó Néstor Luque, director de Geociencias.

El director de Geociencias indicó que sí pueden darse réplicas de este sismo de hoy 4 de noviembre, pero no guarda relación con la falla Azuero-Soná y el evento del pasado 9 de octubre.

El temblor se percibió de forma rápida pero clara en varios puntos de la región occidental de la provincia y distintos puntos urbanos. Las autoridades reiteran a la ciudadanía mantener la calma, estar atentos a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de prevención ante cualquier réplica.