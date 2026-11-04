Ministro de Educación prevé que la mayoría de las escuelas que requieren reparación estén listas para marzo

El ministro de Educación aseguró que los planteles se reabren cuando existen condiciones seguras. Las autoridades regionales definirán las modalidades para concluir el año escolar en las zonas afectadas por el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Educación, Ventura Vega, afirmó que prevé que la mayoría de las escuelas que requieren reparaciones estén listas para marzo, mientras las autoridades regionales determinan cómo concluir el año escolar en las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

La mayoría de las escuelas van a estar para marzo, porque tenemos también una gran cantidad de escuelas que nunca antes en la estadística se había tenido que reparar”, manifestó durante declaraciones ofrecidas en los desfiles patrios.

Consultado sobre las inquietudes de padres de familia por las condiciones de los planteles, incluso en áreas que no fueron afectadas por los sismos, Vega aseguró que garantizar instalaciones seguras es su responsabilidad.

Cuando abrimos una escuela, es porque tenemos la seguridad de que se pueden dar clases. Es mi responsabilidad y la asumo”, expresó.

El ministro indicó que el sistema educativo cuenta con 805,000 estudiantes en el sector público y 140,000 en el privado.

Evaluaciones para determinar la seguridad de los planteles

Además, el funcionario explicó que los equipos del Ministerio de Educación, integrados por ingenieros, arquitectos, electromecánicos y electricistas, realizan las inspecciones para determinar las condiciones de las instalaciones.

También se refirió al apoyo de especialistas de Estados Unidos y Venezuela. Según explicó, estos participan en las evaluaciones acompañados por profesionales nacionales, pero no pueden firmar los informes.

“Yo tengo que respaldarme con los funcionarios nuestros”, señaló. Añadió que los documentos deben ser firmados por panameños reconocidos como profesionales.

¿Cómo terminar el año escolar?

El ministro recordó que el terremoto ocurrió cuando el sistema educativo se encontraba a mitad del último de los tres trimestres. Ante esa interrupción, indicó que las autoridades regionales determinarán las alternativas para completar el año, entre ellas el trabajo por módulos, conforme a lo que permitan la ley y los decretos del Ministerio de Educación.

Vega destacó la experiencia de los equipos regionales y de los docentes para desarrollar este proceso y envió un mensaje de reconocimiento a los educadores.

Decisiones sobre los desfiles en las provincias

Sobre las celebraciones patrias, el ministro explicó que la decisión de realizar o suspender los desfiles en las provincias afectadas se dejó en manos de las autoridades regionales y la comunidad educativa, junto con gobernadores, alcaldes y representantes.

Señaló que la salud mental fue una de las razones para permitir estas actividades y sostuvo que quienes deciden realizarlas deben asumir la responsabilidad de su organización.

“Si abres un desfile, tienes que tener tu responsabilidad como la tengo yo aquí”, manifestó.

Vega agregó que, ante las réplicas, se mantiene personal desplegado en el área del desfile para atender cualquier eventualidad.

Con información de Emilio Batista.