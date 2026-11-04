Comercios afectados por terremoto: MICI, Conep y Fedecámaras preparan balance

Una vez consolidada la información durante la reunión, el Gobierno contará con un panorama más completo para llevar el tema al Consejo de Gabinete y evaluar nuevas alternativas de apoyo para los comerciantes.

David, Chiriquí/El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) prevé reunirse la próxima semana con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Federación de Cámaras (Fedecámaras) para consolidar un balance de las afectaciones que sufrieron los comerciantes tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

Así lo confirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante su participación en los actos conmemorativos del 4 de noviembre en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

El funcionario explicó que tanto el MICI como el Conep y Fedecámaras han realizado sus propios inventarios para identificar los daños y las pérdidas que enfrenta el sector comercial a raíz del movimiento sísmico.

Moltó indicó que también han efectuado recorridos en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con visitas a establecimientos comerciales para conocer directamente la situación de los afectados, clasificar los daños y elaborar un informe que refleje la magnitud de las afectaciones.

Una vez consolidada la información durante la reunión, el Gobierno contará con un panorama más completo para llevar el tema al Consejo de Gabinete y evaluar nuevas alternativas de apoyo para los comerciantes.

Entre las medidas anunciadas previamente figura una línea de financiamiento de 100 millones de dólares en préstamos con intereses blandos, dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), iniciativa presentada semanas atrás en conjunto con el Banco Nacional de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El nuevo balance permitirá evaluar si se requieren mecanismos adicionales para respaldar a los negocios que resultaron afectados por el terremoto del 9 de octubre.

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Con información de Demetrio Ábrego