A casi un mes del terremoto, 3,356 personas siguen en albergues, según Sinaproc

Mientras miles de personas continúan fuera de sus hogares, las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la asistencia humanitaria en las comunidades afectadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/A casi un mes del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre, 3,356 personas de 886 familias permanecen en albergues habilitados en distintas provincias del país, según el último balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte al 2 de noviembre.

El informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional detalla que se mantienen activos 113 albergues. Veraguas concentra la mayor cantidad de personas alojadas, con 1,635, seguida de Los Santos, con 1,153; Herrera, con 359; la comarca Ngäbe-Buglé, con 129; Coclé, con 66; y Chiriquí, con 14.

Mientras miles de personas continúan fuera de sus hogares, las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la asistencia humanitaria en las comunidades afectadas.

De acuerdo con el balance, se han evaluado 19,865 viviendas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), correspondientes a 63,767 personas en diez provincias y la comarca Ngäbe-Buglé.

Del total de viviendas inspeccionadas, 4,633 presentan daños totales, 11,107 registran afectaciones moderadas y parciales, mientras que 4,125 tienen daños leves y menores.

Las evaluaciones también han permitido identificar a 198 mujeres embarazadas y 2,758 personas con discapacidad dentro de la población atendida.

En cuanto a la asistencia alimentaria, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reporta la distribución de 81,229 bolsas de alimentos en 1,548 comunidades impactadas por el sismo.

Las acciones de respuesta también incluyen el traslado de suministros. Según Sinaproc, se han movilizado más de 208,317 libras de carga por vía aérea, mediante 343 horas de vuelo y 39 evacuaciones. Por vía terrestre, se han transportado 385.50 toneladas de suministros.

En materia de infraestructura, las autoridades reportan más de 853 centros educativos inspeccionados y 120 centros de salud evaluados, como parte del seguimiento a las instalaciones afectadas.

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Sinaproc indicó que los equipos interinstitucionales continúan desplegados en territorio, con el apoyo de trabajadores sociales para identificar las necesidades de las familias, orientar a la población y facilitar la atención de los grupos que requieren asistencia prioritaria.

Además, se mantiene activo un aviso de prevención por las lluvias propias de la temporada. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y evitar cruzar ríos y quebradas crecidas.