Mulino: 'Compartimos la emoción de la patria y la tristeza de nuestros panameños que están sufriendo'

Mulino también se refirió a los avances del país desde la gesta del 3 de noviembre de 1903 y destacó la soberanía nacional y el canal de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este martes 3 de noviembre que el Gobierno cumplirá con la reconstrucción de las viviendas, hospitales y escuelas afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre, al enviar un mensaje de solidaridad a las familias que enfrentan las consecuencias del sismo, durante la conmemoración de los 123 años de separación de Panamá de Colombia.

"Un gran abrazo a todo el país. En un momento en que, como dije ayer, compartimos la emoción de la patria y la tristeza de nuestros panameños que están sufriendo. A ellos les digo que vamos a cumplir, les vamos a dar sus casas, vamos a reconstruir hospitales y escuelas. Un poquito de paciencia nada más, que toma su tiempo, como es natural", expresó el mandatario antes de ingresar a la Catedral Basílica Santa María La Antigua, donde participó en un Te Deum junto a ministros de Estado y otras autoridades.

Mulino también se refirió a los avances del país desde la gesta del 3 de noviembre de 1903 y destacó la soberanía nacional y el canal de Panamá.

"Pero a 123 años, sin duda alguna, tenemos hoy un país fortalecido. Soberano, un canal de Panamá que es de Panamá y de los panameños. Creo que hemos avanzado mucho desde aquella gesta heroica del 3 de noviembre de 1903", manifestó.

El mandatario también se refirió a la designación de Ricardo Gago como abanderado oficial de las festividades patrias, a quien describió como un amigo y colaborador de la Iglesia, además de destacar su trayectoria de servicio.

"Es un honor que hago a un hombre que dedica su vida a ayudar, a servir y esos pocos existen así, a cambio de nada, a cambio de nada, que es muy importante", señaló Mulino.

Puedes leer: Panamá conmemora 123 años de separación de Colombia

Durante sus declaraciones, el presidente recordó también a Lázaro Gago, padre del abanderado, quien a principios de la década de 1990 también tuvo el honor de portar la bandera nacional.

"Evocamos hace un momento la memoria de su padre, don Lázaro Gago, que fue un querido amigo, que también a principios de los 90 caminó con la bandera nacional. Así que su hijo hoy cumple esa fecha histórica también, cargando el pabellón nacional", expresó.

Por su parte, Ricardo Gago manifestó su alegría por el reconocimiento recibido. "Sí, hermoso, ser homenajeado. ¡Ah, feliz, feliz! No tienen ni idea de la felicidad que tengo", expresó.

Más temprano, Mulino encabezó los actos oficiales del 3 de noviembre en el Palacio de las Garzas, donde se realizó la izada de la bandera nacional y la entonación del himno.

Tras el acto protocolar, el presidente entregó la enseña patria a Ricardo Gago, abanderado de la fecha, en el marco de la conmemoración de los 123 años de separación de Panamá de Colombia.

Las actividades patrias se desarrollan este año en medio de la situación que enfrentan las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre, que provocó daños en viviendas e infraestructura en distintas zonas del interior del país.