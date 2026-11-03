Panamá conmemora 123 años de separación de Colombia

La jornada patriótica se desarrolló en un ambiente de solemnidad y respeto, marcado por la situación que atraviesa el país tras el terremoto del pasado 9 de octubre, que dejó importantes afectaciones en comunidades del interior.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este martes 3 de noviembre los actos oficiales por los 123 años de la separación de Panamá de Colombia, con la tradicional izada de la bandera nacional y la entonación del himno en el Palacio de las Garzas.

La jornada patriótica se desarrolló en un ambiente de solemnidad y respeto, marcado por la situación que atraviesa el país tras el terremoto del pasado 9 de octubre, que dejó importantes afectaciones en comunidades del interior.

Luego de la izada de la bandera en la Presidencia de la República, el mandatario entregó la enseña patria al abanderado oficial de este 3 de noviembre, Ricardo Gago.

Posteriormente, los presentes entonaron las notas del himno nacional, en una conmemoración que también tuvo presente a las familias afectadas por el sismo en las provincias del interior del país.

Como parte de las actividades oficiales, el presidente Mulino, ministros de Estado y otras autoridades participaron posteriormente en un Te Deum en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, en el Casco Antiguo.

Ricardo Gago abanderado del 3 de noviembre

Ricardo Gago, presidente del Comité Arquidiocesano Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo y reconocido por su labor en la conservación del patrimonio histórico y religioso, es el abanderado de los desfiles del próximo 3 de noviembre en la ciudad de Panamá, cuando se conmemorarán los 123 años de separación de Panamá de Colombia.

La designación fue realizada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en reconocimiento a su vocación de servicio, patriotismo y compromiso con la preservación del patrimonio espiritual e histórico del Casco Antiguo.

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