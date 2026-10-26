'Es lo más maravilloso': Ricardo Gago se alista para portar la bandera el próximo 3 de noviembre

Ricardo Gago, presidente del Comité Arquidiocesano Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo y reconocido por su labor en la conservación del patrimonio histórico y religioso, será el abanderado de los desfiles del próximo 3 de noviembre en la ciudad de Panamá, cuando se conmemorarán los 123 años de separación de Panamá de Colombia.

Gago recibió la invitación el viernes 23 de octubre y expresó a TVN-2.com su gratitud por la distinción, que calificó como “lo más maravilloso que me ha sucedido en 71 años de vida”.

La designación fue realizada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en reconocimiento a su vocación de servicio, patriotismo y compromiso con la preservación del patrimonio espiritual e histórico del Casco Antiguo.

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El homenajeado destacó que representa un gran honor y aseguró que continuará con su labor como guardián del patrimonio cultural y religioso, una tarea que ha desarrollado desde el Comité Arquidiocesano Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo.

Por el momento, se desconoce quiénes serán los otros abanderados designados por el presidente Mulino para las celebraciones de las fiestas patrias.