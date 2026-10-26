Imhpa emite aviso por vientos fuertes y mareas altas en las costas del Pacífico

El Imhpa advierte sobre mar picado, posibles inundaciones en zonas costeras y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en la Cordillera Central.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió avisos de vigilancia por mareas altas, vientos en el litoral Pacífico y condiciones ventosas en distintas regiones del país, con vigencia entre el 26 y el 31 de octubre de 2026.

Uno de los avisos advierte sobre condiciones marítimas de precaución en el litoral Pacífico, debido al incremento de los vientos alisios, que podrían alcanzar velocidades sostenidas de entre 15 y 35 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 km/h.

A estas condiciones se suman períodos de oleaje de entre 13 y 18 segundos y las mareas máximas del mes, que alcanzarían los 17.6 pies, equivalentes a 5.40 metros. Según el Imhpa, estos factores favorecerían la presencia frecuente de mar picado, especialmente en el Pacífico Central y Oriental, además de posibles inundaciones en zonas costeras.

El aviso contempla tres sectores del litoral Pacífico: el Golfo de Chiriquí, en el Pacífico Occidental; la península de Azuero y el sur de Veraguas, en el Pacífico Central; y el Golfo de Panamá y Darién, en el Pacífico Oriental.

En cuanto a la altura de las olas, el pronóstico establece rangos de entre 0.8 y 1.2 metros para el Pacífico Occidental y Central, mientras que en el Pacífico Oriental se esperan olas de entre 0.6 y 1.2 metros.

Aviso por condiciones ventosas

Por otro lado, el Imhpa emitió un aviso de vigilancia por condiciones ventosas en ambas vertientes del país y en las zonas marítimas, vigente desde el 26 hasta el 29 de octubre.

El incremento de la intensidad de los vientos alisios favorecerá vientos de componente noroeste, norte y noreste, con velocidades sostenidas de entre 20 y 35 km/h. También se prevén ráfagas aproximadas de 50 km/h, que podrían igualar o superar esa velocidad en la Cordillera Central.

Ante estas condiciones, el instituto recomienda mantener precaución por la posible caída de árboles y el desprendimiento de objetos mal instalados. También aconseja evitar riesgos al subir a lugares elevados o exponerse en zonas donde el viento pueda afectar la estabilidad.