Fiestas patrias: Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas suspenden desfiles del 3 y 4 de noviembre

Las autoridades educativas de Veraguas hicieron un llamado a la comunidad para honrar a la patria a través de la empatía, la solidaridad y el apoyo directo a las familias afectadas.

Veraguas/El Ministerio de Educación (Meduca) a través de las Direcciones Regionales de Veraguas, Los Santos, Coclé y Herrera, informó la cancelación de los desfiles cívicos programados para los próximos 3 y 4 de noviembre de 2026.

La decisión se tomó tras sostener diversas reuniones y mesas de consulta con los gobiernos locales, estamentos de seguridad y emergencia —incluyendo al Minsa, la Policía Nacional y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá—, así como con directores de los diferentes centros educativos.

De acuerdo con los comunicados oficiales, esta medida preventiva busca resguardar la integridad y seguridad de estudiantes, docentes y la ciudadanía en general. Asimismo, pretende asegurar que las instituciones mantengan sus recursos y esfuerzos enfocados en la asistencia humanitaria para las poblaciones que más lo necesitan luego del sismo de 7.5 del pasado 9 de octubre.

Ante esta situación, las autoridades educativas hicieron un llamado a la comunidad para honrar a la patria a través de la empatía, la solidaridad y el apoyo directo a las familias afectadas.

En Coclé, ya con anterioridad los municipios de Antón, Natá, Penonomé y Aguadulce habían anunciado la suspensión de estas actividades en solidaridad con los damnificados por el terremoto del 9 de octubre de magnitud 7.5 que sacudió con fuerza a provincias centrales.

El pasado martes en Concejo de Gabinete, el Ejecutivo acordó permitir la realización de los desfiles 3 y 4 de noviembre a nivel nacional, pero solo en las áreas donde las condiciones lo permitan y se garantice la seguridad de la población.

En tanto, Colón, David, Boquete, ciudad de Panamá y La Chorrera han confirmado la realización de desfiles en estas fechas.