Terremoto en Coclé: seis familias permanecen en un albergue a la espera de una vivienda

Cuatro albergues habilitados por el Mides dejaron de funcionar luego de atender a unas 145 personas. En el Bajito de San Miguel permanece activo un refugio donde continúan entre cuatro y seis familias, mientras esperan una solución habitacional.

Coclé/A un mes del terremoto que afectó a la provincia de Coclé, cuatro de los albergues habilitados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dejaron de funcionar tras recibir aproximadamente a 145 personas. Sin embargo, en la comunidad de Bajito de San Miguel todavía permanece activo un refugio donde se encuentran entre cuatro y seis familias que esperan una solución habitacional.

Los albergues fueron instalados en distintos puntos de la provincia, entre ellos las instalaciones del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y un espacio en Natá. Su cierre se realizó de manera progresiva, luego de que las personas afectadas encontraran otras alternativas para alojarse.

De acuerdo con la directora provincial del Mides en Coclé, algunas familias se trasladaron a viviendas de parientes, buscaron otros lugares donde vivir o recurrieron al alquiler. En ciertos casos, explicó, las personas ya alquilaban una vivienda cuando ocurrió el terremoto.

En Bajito de San Miguel, las familias que aún permanecen en el albergue están a la espera de una respuesta habitacional. La directora indicó que las autoridades competentes ya realizaron visitas de evaluación a los afectados.

Mientras se concreta la construcción de sus viviendas, el Mides mantiene el acompañamiento a estas familias, que incluye la instalación de carpas como alternativa temporal de alojamiento.

La funcionaria también informó que, tras el cierre progresivo de los albergues, la atención se ha concentrado en el seguimiento de las personas damnificadas. Hasta la fecha de la entrevista, se habían efectuado aproximadamente 2,679 visitas de campo para identificar necesidades y brindar apoyo humanitario a las familias afectadas durante el proceso de reconstrucción.

Con información de Nathali Reyes