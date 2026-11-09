Mulino sobre más recursos para un sistema de alerta temprana: 'Lo que haya que pagar se va a pagar'

El presidente aseguró que el costo no impedirá contar con esta herramienta y pidió mantener la confianza en los trabajos de recuperación tras el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente José Raúl Mulino aseguró que se destinarán los recursos necesarios para contar con el sistema de alerta temprana que plantea el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, para prevenir a la población sobre la ocurrencia de sismos en el territorio.

“Lo que haya que pagar se va a pagar. Créanme que por un millón de dólares no vamos a dejar de tener esa herramienta que nos sirve a todos nosotros”, manifestó el mandatario.

Recientemente, el director de Geociencias, Néstor Luque, planteó que el país necesita una inversión de entre $1.5 y $3 millones para establecer un sistema nacional de alerta temprana sísmica. Además, señaló que esta iniciativa debe contar con financiamiento permanente dentro del Presupuesto General del Estado, sin depender de partidas extraordinarias después de una emergencia.

Pide confianza en la reconstrucción

Sobre la recuperación de las zonas afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre y sus réplicas, Mulino señaló que el Gobierno continúa trabajando y pidió a la población mantener la confianza, aunque las soluciones requieran tiempo.

Como he dicho, no tenemos varitas para construir una casa en 24 horas. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando”, expresó.

El presidente también se refirió al inicio de trabajos de rehabilitación en Boquete, que consideró importantes para atender las afectaciones relacionadas con las lluvias o los temblores.

Consultado sobre un mensaje de unidad para la población después del terremoto, respondió: “Esa es la idea. Y que así sea. Que ese sea uno de los buenos resultados de esta mala experiencia”.

El 10 de noviembre: Visitará la iglesia y el museo

Mulino anunció que espera estar mañana martes a las 7:00 a.m. en el parque Rufino Alfaro, acompañado de su equipo de gobierno. Después, prevé recorrer la iglesia y el museo de la municipalidad para observar sus condiciones.

“Quiero ir a visitar la iglesia y el museo de la municipalidad para ver perfectamente cómo está”, indicó.

Con información de Jessica Román.