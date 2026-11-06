Panamá recibirá unos 130 instrumentos y expertos internacionales para estudiar actividad sísmica

Néstor Luque anunció apoyo de universidades y organismos científicos para reforzar el registro de réplicas y las investigaciones sobre las fallas geológicas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Unos 130 instrumentos adicionales y la llegada de especialistas internacionales reforzarán las investigaciones sobre la actividad sísmica en Panamá tras el terremoto del 9 de octubre, anunció Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El apoyo incluye equipos de Georgia Tech, de Estados Unidos, y de la Universidad Nacional de Costa Rica, además de la participación de geólogos y sismólogos que colaborarán en el estudio de las fallas y el registro de las réplicas.

Sobre el aporte de Georgia Tech, Luque indicó: “Ellos van a traer alrededor de 100 instrumentos para desplegar en esta área”. A estos se sumarán otros 30 ofrecidos por la Universidad Nacional de Costa Rica.

El director explicó que el despliegue permitirá ampliar las observaciones sobre el comportamiento del sistema de fallas afectado por el terremoto. El Instituto de Geociencias ya instaló cinco instrumentos adicionales en la zona y trabaja en una propuesta para fortalecer la red de monitoreo sísmico y establecer un sistema automático de alerta temprana.

Especialistas estudiarán las fallas

Luque también informó que se han gestionado colaboraciones con el Servicio Geológico de Estados Unidos para realizar investigaciones de campo.

“Ya hemos tramitado notas con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ellos van a traer aproximadamente cinco geólogos expertos en el tema de fallas”, manifestó.

Sobre el trabajo que desarrollarán, agregó que “ellos nos van a acompañar para ir a revisar más en detalle las fallas y recopilar más observación”.

A estas gestiones se suman la colaboración del Colegio Panameño de Geólogos y el trabajo con especialistas de Costa Rica en el análisis de los esfuerzos tectónicos. También se espera apoyo de la Universidad de Utah, cuyos investigadores, según Luque, consiguieron fondos para participar en los estudios.

Ellos vienen también, geólogos y sismólogos, a analizar estas réplicas porque esto va a ampliar mucho el conocimiento de la dinámica de sistemas de fallas como este”, explicó.

Panamá tiene múltiples fallas y ¿por qué se escuchan ruidos?

Luque también fue consultado sobre cuántas fallas existen en la ciudad de Panamá o en el territorio nacional. “Hay muchas fallas”.

Mencionó varias ubicadas alrededor del canal de Panamá, entre ellas Pedro Miguel, Limón y Río Gatún. Explicó que estas estructuras han sido estudiadas y que las investigaciones se profundizaron durante la ampliación de la vía interoceánica.

El especialista aclaró que la actividad registrada recientemente no significa que las fallas del entorno canalero se hayan activado ahora.

No, estas fallas son activas, pero la sismicidad es de una magnitud muy baja”, dijo.

Según explicó, muchos de esos movimientos pasan inadvertidos para la población, aunque los instrumentos sí los registran. El Canal también dispone de una red sísmica y de equipos GPS para estudiar los movimientos lentos de estos sistemas, y comparte datos con el Instituto de Geociencias.

En cuanto al sismo de Pedro Miguel y los eventos de Azuero, Luque indicó que “son totalmente independientes”. Sin embargo, al preguntársele específicamente cuánto podrían influir los movimientos de Azuero en la acumulación de energía de Pedro Miguel, precisó: “No se puede responder con certeza porque son sistemas independientes”.

Sobre los reportes de sonidos similares a explosiones, crujidos o zumbidos durante los movimientos sísmicos, Luque explicó que un sismo muy superficial puede generar ondas con frecuencias que se encuentran dentro del rango audible del oído humano.

Por ello, señaló que estos sonidos pueden ser percibidos por la población. “Si la gente dice que lo escuchó, lo escuchó”, expresó, al referirse a los testimonios de personas que describieron lo ocurrido durante el evento del día anterior como un cañonazo, una explosión o un zumbido.

Balance de réplicas

Luque detalló que hasta el día anterior a la entrevista se contabilizaban 1,370 réplicas del terremoto. También mencionó entre 10 y 12 movimientos adicionales detectados por el sistema automático, que describió como probables réplicas, sin incorporarlos como un balance confirmado.

“Las réplicas siguen disminuyendo en magnitud y cada vez son más esporádicas”, indicó.