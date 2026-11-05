Bocas del Toro aún enfrenta dificultades para recuperar su economía postcrisis bananera

A casi un año de la crisis que golpeó a la provincia, jóvenes y comerciantes aseguran que las oportunidades de empleo y las ventas todavía no alcanzan los niveles de años anteriores.

A casi un año de la crisis que afectó a Bocas del Toro, la recuperación económica sigue siendo una gran preocupación para sus habitantes. Los bocatoreños aseguran que conseguir empleo continúa siendo complicado, especialmente para los jóvenes, incluso para quienes cuentan con preparación académica. Ante la falta de oportunidades, algunos optan por trasladarse a otras provincias en busca de trabajo.

Desde el Gobierno aseguran que la situación ha mejorado. Según las cifras oficiales, la tasa de desempleo pasó de 15.5 % el año pasado a 8.8 %, una reducción que atribuyen al regreso de la actividad bananera y a nuevas iniciativas de generación de empleo. También señalan que trabajan para diversificar las actividades económicas de la provincia.

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Las fiestas patrias sirvieron como un termómetro de la actividad comercial en Changuinola, el distrito más poblado de Bocas del Toro. Para estas celebraciones, el municipio habilitó 25 permisos para vendedores y permitió que comerciantes informales ofrecieran sus productos y aprovecharan la llegada de visitantes.

Sin embargo, los propios comerciantes consideran que el movimiento todavía está por debajo de años anteriores. Algunos aseguran que para estas mismas fechas ya habían vendido gran parte de su mercancía, mientras que ahora las ventas avanzan con mayor lentitud. Aunque existen señales de reactivación, los habitantes insisten en que la recuperación económica debe traducirse en más empleos, mayores ventas y oportunidades para los jóvenes, trabajadores y pequeños comerciantes que buscan salir adelante sin tener que abandonar la provincia.