Con 78 votos a favor, Cámara de Diputados aprueba juicio político a Santiago Peña

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue el respaldo de legisladores del Partido Colorado a la iniciativa para someter a Peña a un juicio político.

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves 5 de noviembre, con 78 votos a favor, la acusación para iniciar un juicio político contra el expresidente Santiago Peña, en medio de los cuestionamientos por su presunta vinculación con el caso de Ueno Bank, entidad financiera intervenida por las autoridades paraguayas.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del órgano legislativo, en la que los diputados respaldaron el documento formal de acusación que ahora deberá ser remitido a la Cámara de Senadores para continuar con el procedimiento constitucional.

La votación se produjo en un escenario de creciente tensión política por el escándalo bancario que involucra a Ueno Bank y las interrogantes sobre los presuntos vínculos del mandatario con la entidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue el respaldo de legisladores del Partido Colorado a la iniciativa para someter a Peña a un juicio político. Antes de la sesión extraordinaria, dirigentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) sostuvieron una reunión en la sede de la Junta de Gobierno, cerca del mediodía.

Según los reportes sobre el encuentro, durante esa reunión se habría acordado respaldar la acusación contra Peña, lo que permitió consolidar los votos necesarios para impulsar el procedimiento. El apoyo de los diputados oficialistas resultó determinante para que la propuesta avanzara con 78 votos favorables.

Diputados rechazan juicio político contra vicepresidente Pedro Alliana

A diferencia de lo ocurrido con Peña, la Cámara Baja rechazó la solicitud de juicio político contra el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana. La propuesta obtuvo 30 votos a favor y 48 en contra, por lo que no alcanzó el respaldo necesario para continuar.

Como resultado, la iniciativa contra Alliana fue enviada a archivo, mientras que el proceso contra el ahora exmandatario avanzó a la siguiente instancia legislativa.

Con la aprobación del libelo acusatorio, el procedimiento continuará en la Cámara de Senadores de Paraguay, que deberá examinar los señalamientos formulados contra el presidente.

La decisión de Diputados constituye un paso dentro del mecanismo constitucional de juicio político, pero no representa por sí misma la destitución del mandatario. Corresponderá al Senado desarrollar la siguiente etapa y determinar si existen los elementos necesarios para adoptar una decisión sobre la permanencia de Peña en el cargo.

**Con información del diario La Nación del Paraguay**