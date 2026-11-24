El informe sostiene que las sanciones, la caída de los ingresos petroleros y "años de desequilibrios macroeconómicos" afectarán las finanzas del país.

Venezuela divulgó el martes y por primera vez en años, el monto de su deuda pública externa, que asciende al 242% de su producto interno bruto, un movimiento que allana el camino para una de las más complejas reestructuraciones de deuda soberana del mundo.

El monto del endeudamiento venezolano forma parte de un amplio informe del gobierno interino con cifras macroeconómicas, que durante muchos años el gobierno chavista se negó a publicar.

"La deuda pública de Venezuela está en una situación de incumplimiento prolongado y es insostenible", afirmó el gobierno en el documento.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la deuda venezolana asciende a 237.544 millones de dólares, la mayor parte de esta cantidad corresponde a bonos emitidos en mercados internacionales y demandas por la nacionalización de empresas.

A partir de ahora, "publicaremos periódicamente las cifras de crecimiento del presupuesto de la deuda pública", prometió el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, en un mensaje en la televisión estatal.

El informe sostiene que las sanciones, la caída de los ingresos petroleros y "años de desequilibrios macroeconómicos" afectarán las finanzas del país.

Venezuela estaba prácticamente aislada de los mercados financieros desde las sanciones de Estados Unidos en 2017, hasta que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washignhton, reanudó este año los contactos con organismos multilaterales.

La reestructuración de la deuda es un paso vital en su reconexión con el sistema financiero internacional tras años de impagos bajo el gobierno del depuesto Nicolás Maduro.

Los analistas consideran que reestructurar la deuda venezolana será un proceso que tomará tiempo debido al enorme volumen de pasivos acumulados y por la gran cantidad de acreedores, obstáculos legales y ante la debilidad institucional del país.

"Reestructuraremos la deuda pública de manera integral", dijo Ortega. "Hay un compromiso que no puede aplazarse", agregó.

- Crecimiento de 6,5% - Rodríguez impulsó reformas en el sector de los hidrocarburos, la minería y la electricidad que abrió las puertas a la inversión privada.

Pero el financiamiento externo es fundamental para recuperar la economía y la infraestructura del país.

Para ello, el FMI y el Banco Mundial han señalado la necesidad de que Venezuela publique todas sus cifras macroeconómicas para evaluar su salud económica y financiera.

Tras la captura de Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses en enero, el gobierno interino se ha alineado con los intereses de Washington. En las conversaciones bilaterales se ha evaluado el tema de la deuda.

La firma estadounidense Centerview Partners fue contratada por el gobierno interino para asesorar en la reestructuración de la deuda soberana y de la estatal petrolera PDVSA.

"Desde el incumplimiento de 2017, los atrasos han continuado acumulándose, incluidos intereses impagos y penalidades, mientras que el acceso limitado al financiamiento externo ha restringido aún más el espacio fiscal", agregó el ente oficial.

Una parte importante de la reestructuración es la deuda bilateral de Venezuela con otras naciones, especialmente la contraída con China, que asciende a 16.866 millones de dólares.

Para la sostenibilidad de la deuda pública, Venezuela debe normalizar su relación con los acreedores externos y con las instituciones financieras internacionales.

"En ausencia de dichas medidas, el actual sobreendeudamiento público seguirá pesando sobre las perspectivas de crecimiento y retrasando la recuperación económica", indica el documento.

Ortega resaltó que esperan un crecimiento de la economía de entre 5% y 6,5% en 2026.