Este atentado se produce en momentos en que el presidente derechista Abelardo de la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, adelanta una ofensiva militar con apoyo de Estados Unidos contra los grupos armados que encienden con el combustible de la cocaína la peor ola de violencia de la última década en Colombia.

Villavicencio, Colombia/Un coche bomba estalló el lunes en la ciudad colombiana de Villavicencio, en el centro del país, y dejó graves destrozos en la sede del gobierno regional y sus alrededores, constataron periodistas de la AFP, sin que de momento las autoridades reporten muertos.

Este atentado se produce en momentos en que el presidente derechista Abelardo de la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, adelanta una ofensiva militar con apoyo de Estados Unidos contra los grupos armados que encienden con el combustible de la cocaína la peor ola de violencia de la última década en Colombia.

La bomba, que detonó pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT) y dejó un inmenso cráter, no deja víctimas mortales "hasta el momento" e iba dirigida contra la gobernación del departamento del Meta, informó el mandatario en la red social X. Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros, quedó aturdido por el estallido en la plaza principal de Villavicencio.

En su negocio "las puertas quedaron hundidas, los vidrios estrellados, unas vitrinas de adentro partidas", dijo a la AFP con la voz entrecortada. "Estamos vivos de milagro", añadió. Medios locales reportan una veintena de heridos, pero aún se desconoce un balance oficial de las autoridades. "A los narcoterroristas responsables les advierto (...) juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune", añadió el presidente colombiano en las redes sociales.

Tras la explosión, el centro de Villavicencio quedó sin electricidad y en caos: personas corrían desesperadas por las calles, fachadas resultaron dañadas y eran visibles escombros, vidrios rotos y autos destrozados en las calles aledañas. "Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes", añadió en X la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Diez años después del acuerdo de paz

El ataque del lunes en la noche ocurrió la víspera del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas. En la zona afectada opera una disidencia de la extinta organización que rechazó el histórico pacto y hoy se disputa con otros grupos las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en el país con la mayor producción de cocaína del mundo.

De momento, ninguna agrupación se ha adjudicado el atentado en Villavicencio. Minutos antes de la explosión, el presidente De la Espriella criticó duramente el costo del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016, al que calificó de "bodrio" y "falsa paz".

"La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia", escribió entonces también en X. Este, además, es el segundo atentado registrado en Colombia en menos de 24 horas. Más temprano, un ataque con drones en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, dejó tres personas heridas, entre ellas un menor.

Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional. Entre enero y noviembre de este año, en el país suramericano se han registrado 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa al que accedió la AFP.