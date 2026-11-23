Panamá/El Barcelona se consolida como el gran dominador del arranque de la temporada 2026-2027 de la liga española. Tras 13 jornadas, el conjunto azulgrana lidera la tabla con 36 puntos, producto de 12 victorias, ningún empate y una sola derrota.

Su ataque es el gran argumento del liderato: 51 goles a favor y apenas 15 en contra, para una diferencia de gol de +36, la mejor del campeonato por un margen enorme.

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Pisándole los talones aparece el Real Madrid, segundo con 33 puntos, a solo tres del puntero. El equipo merengue suma 11 triunfos y dos derrotas y ha mostrado solidez en defensa, con 11 goles en contra y una diferencia de +22. Cierra el podio el Atlético de Madrid, que con 31 unidades cuenta con la mejor defensa del torneo: solo 10 goles recibidos en 13 partidos. Los colchoneros acumulan 10 victorias, un empate y dos derrotas.

El cuarto lugar, que de momento significa clasificación a la Champions League, es para el Betis, que suma 27 puntos tras ocho victorias, tres empates y dos derrotas. Los verdiblancos mantienen una ventaja de cinco puntos sobre la Real Sociedad, quinta con 22 unidades y una diferencia de gol de cero (23 anotados y 23 recibidos). El Sevilla es sexto con 19 puntos, mientras que el Racing de Santander completa la zona alta con 17 unidades, aunque su diferencia de -12 refleja que ha sufrido atrás.

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La zona media de la tabla está muy apretada. El Athletic Club, con 16 puntos, y el Alavés, también con 16, ocupan los puestos octavo y noveno. Más abajo, Villarreal, Espanyol, Deportivo y Osasuna comparten 15 puntos, separados solo por la diferencia de gol. El Deportivo destaca por sus seis empates, mientras que el Celta, con 13 puntos, es el equipo que más veces ha repartido puntos: siete empates en 13 partidos.

Un detalle importante es que el Athletic Bilbao y el Rayo Vallecano han disputado 12 partidos y no 13, debido a un encuentro suspendido que aún está pendiente. Cuando se jueguen esos compromisos, ambos equipos tendrán la oportunidad de sumar puntos y modificar su posición.

En la parte baja, la lucha por la permanencia promete emociones. Levante, Rayo Vallecano, Valencia y Getafe suman 12 puntos cada uno, mientras que el Elche tiene 11. El Getafe es el equipo menos goleador de la liga, con solo 8 tantos, y registra una diferencia de -13. El Valencia, por su parte, atraviesa un arranque complicado, con tres victorias, tres empates y siete derrotas.

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El caso más preocupante es el del Málaga, colista con apenas 5 puntos. El equipo andaluz no ha ganado ningún partido en lo que va del torneo: acumula cinco empates y ocho derrotas, con 9 goles a favor y 24 en contra (-15, la peor diferencia de la tabla). Con una brecha de seis puntos respecto al penúltimo lugar, el Málaga necesita una reacción inmediata si quiere seguir soñando con la salvación.

Con la tabla tan ajustada en el centro y en el fondo, y con el Barcelona intentando mantener su ventaja sobre Madrid y Atlético, las próximas jornadas de LaLiga serán decisivas para definir quiénes pelearán por el título y quiénes tendrán que luchar por no descender.